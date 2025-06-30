Порошенко критиковал Львовский горсовет из-за музея Шухевича: что Садовый ответил политику

В понедельник, 30 июня, бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил Львовский городской совет в нежелании проводить ремонт и доведении до запущенного состояния музея генерала-хорунжего УПА Романа Шухевича. Городской голова Львова Андрей Садовый ответил на критику со стороны чиновника.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Андрея Садового в Facebook.

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Садовый рассказал о судьбе музея Шухевича

Петр Порошенко инициировал финансирование восстановления музея Шухевича, в который 1 января 2024 года попал российский "Шахед". Но сейчас лидер "Европейской Солидарности" говорит, что власть Львова якобы блокирует его предложение.

Бурьян по пояс, скоро волки заведутся. Очевидно, именно так, по мнению львовской городской власти, следует чтить память Романа Шухевича. Предельно ясно, для чего россияне 1 января 2024 года попали в музей Шухевича. Но невозможно понять, как так случилось, что руководство Львова уже полтора года блокирует мою инициативу восстановить здание и благоустроить территорию, а зарезервированные под это деньги съедает инфляция. Ничем другим, кроме как мелочным и низменным политиканством я это объяснить не могу,

– заметил Порошенко.

Однако в городском совете говорят, что со времени постановки вопроса о восстановлении музея на Белогорще Петр Порошенко не подавал свои предложения официально. Деньги на ремонт заведения будут предоставляться в рамках сотрудничества с ОО "Новый музей", а из городского бюджета средства на этот проект привлекать не будут.

Бывшего президента городской голова Садовый назвал "старорежимным политиком", которому музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича нужен для съемки видео с возложениями цветов. Однако культурное заведение несмотря на все будет восстановлен и будет иметь особое значение для посетителей.

Музей Шухевича будет! Но это будет не ритуальное пространство, а живое место – для тех, кто хочет знать, почему он жил и за что погиб. На этой неделе ждем проект музея с экспертизы. Далее – публичная презентация и тендер на определение генерального подрядчика строительства. Не под "дату", а для качества,

– сообщил Андрей Садовый.

Стоит заметить! Музей Романа Шухевича в конце его жизни был его штабом. Там прошел последний бой генерала-хорунжего. На этом месте сделали памятное заведение в 2001 году, где хранились личные вещи Шухевича, документы и предметы быта. В 2022 году часть имущества перевезли в безопасное место.

Предварительно установлено, что на восстановление музея необходимо выделить 35 миллионов гривен. Организация пока смогла собрать только 3 миллиона. Общественная организация собирает средства на открытый счет, поэтому Порошенко вполне мог бы перечислить средства туда.