Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Андрія Садового у Facebook.

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Садовий розповів про долю музею Шухевича

Петро Порошенко ініціював фінансування відбудову музею Шухевича, в який 1 січня 2024 року влучив російський "Шахед". Але зараз лідер "Європейської Солідарності" каже, що влада Львова нібито блокує його пропозицію.

Бур’ян по пояс, скоро вовки заведуться. Очевидно, саме так, на думку львівської міської влади, слід вшановувати пам’ять Романа Шухевича. Гранично ясно, для чого росіяни 1 січня 2024 року поцілили в музей Шухевича. Але неможливо збагнути, як так сталося, що керівництво Львова вже півтора року блокує мою ініціативу відновити будівлю і впорядкувати територію, а зарезервовані під це гроші з'їдає інфляція. Нічим іншим, крім як дріб'язковим і ницим політиканством я це пояснити не можу,

– зауважив Порошенко.

Однак в міській раді кажуть, що з часу порушення питання про відбудову музею на Білогорщі Петро Порошенко не подавав свої пропозиції офіційно. Гроші на ремонт закладу надаватимуться в межах співпраці з ГО "Новий музей", а з міського бюджету кошти на цей проєкт залучати не будуть.

Колишнього президента міський голова Садовий назвав "старорежимним політиком", якому музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича потрібен для знімання відео з покладаннями квітів. Однак культурний заклад попри все буде відновлений і матиме особливе значення для відвідувачів.

Музей Шухевича буде! Але це буде не ритуальний простір, а живе місце – для тих, хто хоче знати, чому він жив і за що загинув. Цього тижня чекаємо проєкт музею з експертизи. Далі – публічна презентація і тендер на визначення генерального підрядника будівництва. Не під "дату", а для якості,

– повідомив Андрій Садовий.

Варто зауважити! Музей Романа Шухевича наприкінці його життя був його штабом. Там пройшов останній бій генерала-хорунжого. На цьому місці зробили пам'ятний заклад у 2001 році, де зберігалися особисті речі Шухевича, документи та предмети побуту. У 2022 році частину майна перевезли у безпечне місце.

Попередньо встановлено, що на відновлення музею необхідно виділити 35 мільйонів гривень. Організація наразі змогла зібрати лише 3 мільйони. Громадська організація збирає кошти на відкритий рахунок, тому Порошенко цілком міг би перерахувати кошти туди.