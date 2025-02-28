В Николаевской области пьяный военный бросил гранату в ТЦК: суд избрал меру пресечения
В Вознесенском районе Николаевской области мужчина бросил гранату на территорию местного ТЦК и СП. Известно, что преступление совершил военнослужащий, который ушел в СЗЧ. Суд назначил мужчине меру пресечения.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Центральный районный суд Николаева. Происшествие произошло в конце февраля.
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Мужчина бросил гранату в ТЦК и СП
Согласно материалам следствия 43-летний военный в статусе СЗЧ бросил ручную гранату на территорию территориального центра комплектования Вознесенского района. В суде отметили, что мужчина негативно относился к деятельности ТЦК и СП. Находясь в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с женой, он совершил преступление, забросив взрывчатку на территорию ведомства.
Повреждения получили два служебных автомобиля ТЦК, которые после взрыва больше нельзя использовать.
Сам мужчина признался в содеянном. На заседании суда адвокат военного просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Следственный судья обосновал подозрение и изучил риски. Учитывая это, мужчине назначено временное наказание в виде содержания под стражей без определения размера залога.
Другие инциденты в ТЦК и СП
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