Мужчина чудом спасся: в полиции рассказали о трагическом ДТП с погибшими на Полтавщине
Источник:Нацполиция
Тела погибших в жутком ДТП в селе Великие Сорочинцы удалось поднять на поверхность только 26 сентября. Для этого пришлось привлечь водолазов с Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
Пресс-служба Нацполиции сообщила, что затонувший автомобиль LADA Priora с реки Псел вытащили около 12:00. Трагедия произошла вблизи Гидроэлектростанции Великосорочинской теробщины Миргородского района.
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В результате аварии погибли 3 мужчин: 29, 55 и 57 лет. Еще одному из пассажиров удалось спастись. Мужчина успел выпрыгнуть еще во время движения LADA Priora.
Все погибшие – жители села Великие Сорочинцы Миргородского района.
К работе привлекли водолазов / фото Нацполиции
Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают детали трагедии.Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибших.
СМИ о ДТП
- ДТП произошло вечером 25 сентября.
- По данным Obozrevatel, водитель был нетрезвым. Он не справился с управлением, поэтому автомобиль слетел с дороги, а затем съехал в воду.
- В салоне находились 4 человека. Из них 3 – погибли.
- В то же время один человек сумел спастись.
- Информацию о погибших пока не раскрывают.