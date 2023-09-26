План надежен, как швейцарские часы: мужчина сменил "пригодный" на "непригодный" в медкарте
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Житель Хмельницкой области "спалился" на подделке документов. Чтобы его не мобилизовали, мужчина придумал план, надежный, как швейцарские часы (спойлер – нет).
ВЛК мужчина проходил в Каменец-Подольском ТЦК и СП. Там мужчину сочли годным к службе и сделали соответствующую запись в медицинской карте. В то же время, он решил изменить свою жизнь с помощью двух букв.
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Мужчина решил дописать к слову "пригодный" два бука. В результате в карточке уже отмечалось, что он "непригоден". Так он хотел уклониться от призыва на военную службу во время мобилизации,
– говорится в сообщении.
В то же время подлог был обнаружен. Теперь горе-документарию грозят следующие виды наказания:
- штраф до 17 000 гривен
- арест сроком до 6 месяцев
- ограничение свободы сроком до 2 лет.
Вот так горе-креатив довел до суда. В настоящее время идет расследование.
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