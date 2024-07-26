Видео инцидента появилось в социальных сетях. На кадрах видно почти пустой троллейбус и конфликт. Пьяный мужчина кричал на кондуктора, оскорблял женщину и угрожал ей.

Смотрите также В Днепре задержали подозреваемых в убийстве 32-летнего активиста

Пьяный мужчина вызвал конфликт в Одессе

Конфликт начался с того, что мужчина обвинил кондуктора в якобы неуважительном отношении к его жене, которая, по его словам, освободила Изюм на Харьковщине.

Ты только что тут сидела, мою жену обзывала... Мою жену, которая освободила Изюм, послала ее на х**. Ты в своем уме?!

– слышно на кадрах.

Девушка, которая пыталась защитить кондукторку, призвала мужчину успокоиться и присесть для обсуждения ситуации, однако он продолжал агрессивно себя вести.

Гражданка проезжала мимо троллейбуса на собственном авто, но решила вмешаться в ситуацию. Она пыталась отвести кондукторку от мужчины, однако тот продолжал угрожать, употребляя нецензурную лексику.

Нетрезвый мужчина вызвал конфликт в одесском троллейбусе: смотрите видео с телеграмм-каналов

В конце концов, девушка попросила других пассажиров вызвать полицию.

Конфликт продолжился на улице, где мужчина напал на девушку, таща ее за волосы. Происходило все на улице Успенской в центре Одессы. Впоследствии стало известно, что нападающий, вероятно, является сотрудником охранной фирмы и был пьян.

Местный активист Демьян Ганул заявил, что нападавший якобы работает в охранной службе "Самсон". Однако компания "Самсон Групп-06" опровергла эту информацию, уверяя, что человек не имеет никакого отношения к их агентству.

Полиция сообщила, что нападающим является 38-летний гражданин соседней страны, который живет в Одессе. Во время конфликта он был в состоянии алкогольного опьянения – медицинское освидетельствование показало 1,22 промилле алкоголя в его крови.

По факту избиения женщины начато уголовное производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины, которой квалифицируется умышленное легкое телесное повреждение.

Смотрите также Переговоры о мире или пекинская ловушка: для чего Кулеба поехал в Китай и какими будут последствия

Неизвестного задержали и доставили в отделение полиции. Правоохранители проводят расследование инцидента, устанавливают все обстоятельства происшествия.

Добавим, что санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 850 гривен, общественных работ сроком до двухсот часов или исправительных работ сроком до одного года.