23 июля в полицию поступило сообщение об исчезновении без вести 32-летнего Михаила Тонконогого. Он был активистом и председателем профсоюза автоперевозчиков Днепра.

Читайте также Появилось фото с задержания подозреваемого в убийстве Фарион

Подозреваемых в убийстве Тонконогого задержали

На следующий день, 24 июля, полицейские установили, что Михаил Тонконогий стал жертвой преступления. Его тело с огнестрельными ранениями обнаружили в лесополосе возле одного из садовых обществ Днепра.

22 июля фигуранты договорились о встрече с потерпевшим. Между ними возник конфликт, в результате которого двое мужчин застрелили общественного активиста,

– сообщили в Национальной полиции.

После содеянного они выбросили оружие в водоем, тело умершего закопали в лесополосе, а его авто отогнали в арендованный гараж.

Правоохранители задержали двух мужчин – 39-летнего жителя поселка Слобожанское и 23-летнего днепрянина. Обоим задержанным вручили уведомление о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Важно! В сентябре 2020 года Михаил Тонконогий уже становился жертвой нападения – тогда посреди улицы его избили двое неизвестных в масках.

С 2010 года Михаил Тонконогий возглавлял Профсоюз автомобилистов и автоперевозчиков Днепра. А с 2015 года параллельно работал помощником-консультантом народного депутата в Верховной Раде. Он также занимался волонтерской деятельностью, организовывал проекты помощи военным, благотворительные флешмобы и автопробеги.