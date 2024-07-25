23 июля в полицию поступило сообщение об исчезновении без вести 32-летнего Михаила Тонконогого. Он был активистом и председателем профсоюза автоперевозчиков Днепра.
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Подозреваемых в убийстве Тонконогого задержали
На следующий день, 24 июля, полицейские установили, что Михаил Тонконогий стал жертвой преступления. Его тело с огнестрельными ранениями обнаружили в лесополосе возле одного из садовых обществ Днепра.
22 июля фигуранты договорились о встрече с потерпевшим. Между ними возник конфликт, в результате которого двое мужчин застрелили общественного активиста,
– сообщили в Национальной полиции.
После содеянного они выбросили оружие в водоем, тело умершего закопали в лесополосе, а его авто отогнали в арендованный гараж.
Правоохранители задержали двух мужчин – 39-летнего жителя поселка Слобожанское и 23-летнего днепрянина. Обоим задержанным вручили уведомление о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
С 2010 года Михаил Тонконогий возглавлял Профсоюз автомобилистов и автоперевозчиков Днепра. А с 2015 года параллельно работал помощником-консультантом народного депутата в Верховной Раде. Он также занимался волонтерской деятельностью, организовывал проекты помощи военным, благотворительные флешмобы и автопробеги.