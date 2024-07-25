23 липня до поліції надійшло повідомлення про зникнення безвісти 32-річного Михайла Тонконогого. Він був активістом і головою профспілки автоперевізників Дніпра.

Читайте також З'явилось фото з затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон

Підозрюваних у вбивстві Тонконогого затримали

Наступного дня, 24 липня, поліцейські встановили, що Михайло Тонконогий став жертвою злочину. Його тіло з вогнепальними пораненнями виявили у лісосмузі біля одного із садових товариств Дніпра.

22 липня фігуранти домовились про зустріч з потерпілим. Між ними виник конфлікт, внаслідок якого двоє чоловіків застрелили громадського активіста,

– повідомили в Національній поліції.

Після скоєного вони викинули зброю у водойму, тіло померлого закопали у лісосмузі, а його авто відігнали в орендований гараж.

Правоохоронці затримали двох чоловіків – 39-річного жителя селища Слобожанське та 23-річного дніпрянина. Обом затриманим вручили повідомлення про підозру в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Важливо! У вересні 2020 року Михайло Тонконогий вже ставав жертвою нападу – тоді посеред вулиці його побили двоє невідомих у масках.

З 2010 року Михайло Тонконогий очолював Профспілку автомобілістів і автоперевізників Дніпра. А з 2015 року паралельно працював помічником-консультантом народного депутата у Верховній Раді. Він також займався волонтерською діяльністю, організовував проєкти допомоги військовим, благодійні флешмоби та автопробіги.