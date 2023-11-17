Наконец-то в Киеве: мужчина, несший крест из Варшавы, дошел до украинской столицы

Американец Джимми, несший 25-килограммовый крест из Варшавы, наконец добрался до своего пункта назначения. Так, мужчину уже заметили на улицах Киева.

Теперь он намерен провести время в украинской столице. В частности, он хочет гулять и учить интересные места украинского города.

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Мужчина с крестом достиг своей цели

Путешественник отметил, что в Киеве он хочет встречать людей и делиться своей любовью. Он также готовится делать больше дел и путешествовать.

Я не совсем уверен, что буду делать дальше. Только знаю, что усовершенствую крест и продолжу (свое путешествие – 24 Канал),

– подчеркнул мужчина.

В то же время, американец подчеркнул, что еще не знает, пойдет ли дальше в путешествие. По его словам, он почувствовал "удивительное облегчение" после того, как дошел до своего пункта назначения после 70 дней ходьбы.



Мужчина с крестом прибыл в Киев / Фото с телеграм-канала "Let's Walk"

Джимми заметил, что он познакомился с сотнями или даже тысячами людей во время своего происшествия. Мужчина отметил, что на его пути попадались интересные люди и многие заслуживают признания, однако он был не готов выделить кого-то одного из своего путешествия.

Кроме того, путешественник вспомнил, что видел много мертвых собак на шоссе во время своего путешествия. Он подчеркнул, что большинство животных были бездомными.

"Мне больно видеть это. Если у кого-то есть идеи, как помочь животным здесь, я буду более чем счастлив помочь", – сказал Джимми.

Американец неоднозначно относится к россиянам

Американец подчеркнул, что любит Украину, ведь это была первая страна, которую он посетил за пределами США. Да, он посетил наше государство еще в 2015 году и, по его словам, в Украине есть изменения.

Пожалуй, то, что изменилось – это люди,

– подчеркнул Джимми.

Путешественник также некоторое время находился в России. В частности, он жил в Москве в начале полномасштабной войны страны-агрессора, но потом уехал оттуда.

В то же время, он не смог точно высказаться относительно своего отношения к России и россиянам даже после того, как увидел последствия войны. По его словам, это "сложный вопрос".



Джимми сфотографировал последствия войны России против Украины / Фото из телеграм-канала "Let's Walk"

"Я очень расстроен по этому поводу. Преимущественно потому, что я половину своей жизни любил Россию. Любая война плохая, а настоящих победителей нет. Обе стороны каждой войны что-то теряют", – заметил путешественник.

Джимми также высказался, что якобы большинство россиян являются "людьми с благими намерениями, стремящимися к мирному существованию". Он также отмечал отсутствие ненависти к какой-либо отдельной группе, подчеркивая свое желание всеобщего счастья и безопасности.

Джимми нес крест из Варшавы в Киев