Тепер він планує провести час в українській столиці. Зокрема, він хоче гуляти та вивчати цікаві місця українського міста.

До теми У бік Києва йде чоловік із величезним хрестом: що насправді відбувається

Чоловік з хрестом досяг своєї мети

Мандрівник зазначив, що у Києві він хоче зустрічати людей і ділитися своєю любов'ю. Він також готується робити більше справ та подорожувати.

Я не зовсім впевнений, що буду робити далі. Тільки знаю, що удосконалю хрест і продовжу (свою подорож – 24 Канал),

– наголосив чоловік.

Водночас американець підкреслив, що ще не знає, чи піде далі в подорож. За його словами, він відчув "дивовижне полегшення" після того, як дійшов до свого пункту призначення після 70 днів ходьби.



Чоловік з хрестом прибув у Київ / Фото з телеграм-каналу "Let's Walk"

Джиммі зауважив, що він познайомився зі сотнями чи навіть тисячами людей під час своєї пригоди. Чоловік зазначив, що на його шляху траплялися цікаві люди й багато з них заслуговують на визнання, однак він був не готовий виокремити когось одного зі своєї подорожі.

Крім того, мандрівник згадав, що бачив багато мертвих собак на шосе під час своєї подорожі. Він наголосив, що більшість із тварин були бездомними.

"Мені боляче бачити це. Якщо у когось є ідеї, як допомогти тваринам тут, я буду більш ніж щасливий допомогти", – сказав Джиммі.

Американець неоднозначно ставиться до росіян

Американець наголосив, що любить Україну, адже це була перша країна, яку він відвідав поза США. Так, він відвідав нашу державу ще у 2015 році й, за його словами, в Україні є зміни.

Мабуть, те, що змінилося, – це люди,

– підкреслив Джиммі.

Мандрівник також певний час перебував у Росії. Зокрема, він жив у Москві на початку повномасштабної війни країни-агресорки, але згодом поїхав звідти.

Водночас він не зміг точно висловитися щодо свого ставлення до Росії й росіян навіть після того, як побачив наслідки війни. За його словами, це "складне питання".



Джиммі сфотографував наслідки війни Росії проти України / Фото з телеграм-каналу "Let's Walk"

"Я дуже засмучений через це. Переважно тому, що я половину свого життя любив Росію. Будь-яка війна погана, а справжніх переможців немає. Обидві сторони кожної війни щось втрачають", – зауважив мандрівник.

Джиммі також висловився, що нібито більшість росіян є "людьми з добрими намірами, які прагнуть до мирного існування". Він також наголошував на відсутності ненависті до будь-якої окремої групи, підкреслюючи своє бажання загального щастя та безпеки.

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