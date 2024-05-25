Хотел переплыть границу на детском матрасе: в ГПСУ показали "спайдермена" из Одессы
Источник:ГПСУ
Пограничники задержали 28-летнего одессита при попытке незаконного пересечения границы. Мужчина хотел переплыть в другую страну на детском матрасе.
"Транспортное средство" нарушителя было с изображением популярного персонажа Marvel. За это в пресс-службе ГПСУ мужчину прозвали "спайдерменом".
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Детали инцидента
Как рассказали в ГПСУ, житель города Одесса 25 мая пытался незаконно попасть за границу. Он планировал пересечь реки Турунчук и Днестр на надувном детском матрасе, на котором был изображен "Человек-паук".
Маршрут придумал лично, а ориентировался по онлайн-карте. Вспомогательными средствами были ласты, а также собрал небольшой рюкзак,
– написали прикодонники.
Однако "мореплавателю" не повезло – его задержал пограничный наряд. На нарушителя составлен протокол об админправонарушении, а дело направлено в суд.
Мужчина на детском матрасе пытался покинуть Украину / ГПСУ
Инциденты на границе
- Вечером 24 мая на участке границы с Румынией пограничник обнаружил двух мужчин, которые пытались незаконно покинуть Украину. Нарушители напали на служащего и отобрали у него пистолет. Мужчины сбежали за границу до того, как на место прибыла подмога.
- ГБР 17 мая задержало пограничника. который застрелил мужчину, когда тот пытался незаконно пересечь границу. Это произошло на украинско-румынской границе на Закарпатье. Нарушитель не отреагировал на требование остановиться, после чего служащий открыл огонь.
- В воскресенье, 12 мая, пограничники в реке Тиса на границе с Венгрией обнаружили очередное тело. Всего при попытке пересечения границы в этом участке погибло уже 29 мужчин.