Для этого много ума не нужно, – Сибига отреагировал на оскорбления в адрес украинских подростков в Польше

Украинская дипломатия обратила внимание на инцидент, произошедший в польском автобусе. "Герой" грубо оскорблял украинских девочек-подростков и приказывал им возвращаться в Украину. Андрей Сибига подчеркнул, что такое поведение не имеет ничего общего с принципами демократического европейского общества.

Соответствующее заявление глава украинского МИД сделал на своем телеграм-канале 13 июля.

Что сказал Сибига об оскорблениях в адрес украинских детей в Польше?

Дипломат прежде всего отметил, что украинская сторона обратилась к польской полиции с просьбой отреагировать на инцидент и ненадлежащее поведение мужчины, которое унижало достоинство украинцев по национальному признаку. Виновного уже задержали.

Действия агрессора Сибига охарактеризовал кратко: "Много ума и смелости для этого не нужно".

В то же время он поблагодарил поляков за оперативное задержание этого мужчины и подчеркнул, каким должно быть европейское общество.

Такая агрессия и ненависть не должны допускаться в европейском демократическом обществе и государстве,

– заявил Сибига.

Напомним, что 12 июля в польском городе Бельско-Бяла 40-летний мужчина в автобусе словесно оскорбил группу украинских девушек-подростков. Видео инцидента быстро получило широкую огласку в соцсетях.

На записи слышно, как он обзывает девушек, утверждает, что они "живут за наши деньги", и угрожает, что "скоро их отсюда выгонят". После общественного резонанса транспортная компания, которой принадлежит автобус, осудила проявления агрессии и дискриминации.

Там также сообщили, что мужчина является их водителем, однако в настоящее время находится на больничном. По завершении служебной проверки к нему пообещали применить дисциплинарные взыскания в соответствии с трудовым законодательством.