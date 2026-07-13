Відповідну заяву очільник українського МЗС зробив у своєму телеграм-каналі 13 липня.

Що сказав Сибіга про образи українських дітей у Польщі?

Дипломат передусім зазначив, що українська сторона звернулася до польських поліціянтів із запитом відреагувати на інцидент і неналежну поведінку чоловіка, яка принижувала гідність українців за національною ознакою. Винуватця вже затримали.

Дії агресора Сибіга схарактеризував коротко: "Багато розуму та сміливості для цього не треба".

Водночас він подякував полякам за оперативне затримання цього чоловіка й підкреслив, яким має бути європейське суспільство.

Така агресія та ненависть не мають толеруватися у європейському демократичному суспільстві та державі,

– висловився Сибіга.

Нагадаємо, що 12 липня в польському місті Бельсько-Бяла 40-річний чоловік в автобусі словесно образив групу українських дівчат-підлітків. Відео інциденту швидко набуло розголосу в соцмережах.

На записі чути, як він обзиває дівчат, стверджує, що вони "живуть за наші гроші", та погрожує, що "скоро їх звідси виженуть". Після суспільного резонансу транспортна компанія, якій належить автобус, засудила прояви агресії та дискримінації.

Там також повідомили, що чоловік є їхнім водієм, однак нині перебуває на лікарняному. Після завершення службової перевірки до нього пообіцяли застосувати дисциплінарні стягнення відповідно до трудового законодавства.