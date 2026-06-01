Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Черновицкой области.

Как мужчина оказался в яме?

Инцидент произошел в Черновцах. На спецлинию 101 обратился неравнодушный прохожий, который услышал крики о помощи во время прогулки одним из районов города.

После получения сообщения на место немедленно отправились спасатели. Прибыв на вызов, чрезвычайники обнаружили мужчину 1993 года рождения, который находился в коллекторной яме глубиной более трех метров.

По словам самого пострадавшего, он случайно упал внутрь из-за отсутствия люка и провел там около пяти дней без еды и воды. Самостоятельно выбраться из ловушки мужчина не мог из-за значительной глубины коллектора и отсутствия возможности зацепиться за стенки сооружения.

Мужчина провел 5 дней в яме / Фото ГСЧС

Для проведения спасательной операции специалисты группы аварийно-спасательных работ использовали специальное снаряжение. Спасатели успешно подняли мужчину на поверхность и передали его работникам экстренной медицинской помощи.

После осмотра пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение для дальнейшего обследования и лечения.

Спасатели призывают буковинцев соблюдать правила безопасности и не оставаться равнодушными к опасным ситуациям. Если вы стали свидетелем чрезвычайного происшествия немедленно звоните по номеру 101.

Что известно о других подобных ситуациях?

В Одессе 10-летняя девочка во время прогулки провалилась под тротуарную плитку и упала в яму глубиной около четырех метров. Инцидент произошел внезапно, когда покрытие под ногами ребенка не выдержало и обвалилось.

Из-за значительной глубины провала существовала угроза повторного обрушения грунта и конструкций. Очевидцы сразу вызвали спасателей, однако самостоятельно вытаскивать девочку не решились из-за опасности. До прибытия экстренных служб прохожие поддерживали ребенка и пытались успокоить ее.

На место оперативно прибыли подразделения ГСЧС, которые организовали спасательную операцию. С помощью специального снаряжения чрезвычайники подняли девочку на поверхность. Все это время на связи с ребенком находился ее отец, который впоследствии поблагодарил спасателей за профессиональные действия.

После спасения девочку осмотрели медики и сообщили, что ее жизни ничего не угрожает.