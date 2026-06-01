Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області.

Як чоловік опинився у ямі?

Інцидент стався у Чернівцях. На спецлінію 101 звернувся небайдужий перехожий, який почув крики про допомогу під час прогулянки одним із районів міста.

Після отримання повідомлення на місце негайно вирушили рятувальники. Прибувши на виклик, надзвичайники виявили чоловіка 1993 року народження, який перебував у колекторній ямі глибиною понад три метри.

За словами самого потерпілого, він випадково впав усередину через відсутність люка та провів там близько п'яти днів без їжі та води. Самостійно вибратися з пастки чоловік не міг через значну глибину колектора та відсутність можливості зачепитися за стінки споруди.

Чоловік провів 5 днів у ямі / Фото ДСНС

Для проведення рятувальної операції фахівці групи аварійно-рятувальних робіт використали спеціальне спорядження. Рятувальники успішно підняли чоловіка на поверхню та передали його працівникам екстреної медичної допомоги.

Після огляду потерпілого госпіталізували до медичного закладу для подальшого обстеження та лікування.

Порятунок чоловіка з ями: дивіться відео

Рятувальники закликають буковинців дотримуватися правил безпеки та не залишатися байдужими до небезпечних ситуацій. Якщо ви стали свідком надзвичайної події негайно телефонуйте за номером 101.

Що відомо про інші подібні ситуації?

В Одесі 10-річна дівчинка під час прогулянки провалилася під тротуарну плитку та впала у яму глибиною близько чотирьох метрів. Інцидент стався раптово, коли покриття під ногами дитини не витримало та обвалилося.

Через значну глибину провалу існувала загроза повторного обвалення ґрунту та конструкцій. Очевидці одразу викликали рятувальників, однак самостійно витягати дівчинку не наважилися через небезпеку. До прибуття екстрених служб перехожі підтримували дитину та намагалися заспокоїти її.

На місце оперативно прибули підрозділи ДСНС, які організували рятувальну операцію. За допомогою спеціального спорядження надзвичайники підняли дівчинку на поверхню. Увесь цей час на зв'язку з дитиною перебував її батько, який згодом подякував рятувальникам за професійні дії.

Після порятунку дівчинку оглянули медики та повідомили, що її життю нічого не загрожує.