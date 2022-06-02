Мужчина с матерью и трехлетним сыном переплыли реку, спасаясь от оккупантов в Херсонской области

Во временно оккупированном поселке Великая Александровка Херсонской области российские военные пытают гражданское население и угрожают им принудительной эвакуацией в страну-агрессорку. Поэтому все больше людей пытаются бежать из населенного пункта.

Одними из выбравшихся из-под оккупации стала семья Фоменко. После освобождения из-под многочасовой пытки мужу, его матери и трехлетнему сыну пришлось переплыть реку, чтобы сбежать из оккупации.

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Как живет Великая Александровка: свидетельство очевидцев

После того, как 10 марта колонна российских танков и БТРов зашла в населенный пункт в Херсонской области, здесь ввели комендантский час. Кроме того, вражеские войска начали проверять документы. У людей отнимали телефоны и деньги. Начали грабить магазины и дома, откуда выносили все, что можно вынести. У фермеров конфисковали сельхозтехнику.

В поселке установили блокпосты. Нарушая правила ведения войны, заняли 2 школы.

Сначала в поселке стояли только молодые срочники. Впоследствии к ним зашло подкрепление – лучше экипированное в черной форме с балаклавами.

"Российские подразделения конфликтовали между собой. Привычным стали задержание и избиение гражданских людей. В районе устроили террор: искали прежде АТОвцев или терробороновцев, требовали от водителей, которые ездили через блокпосты, сдавать украинские позиции. Начали насиловать женщин. При этом военные периодически закрывали выезд из поселки, когда поняли, что гражданских людей, которыми они, очевидно, прикрываются, становится все меньше. В Большой Александровке действительно оставались преимущественно пенсионеры", – рассказывают очевидцы.

Россияне приходили в дома с проверками

Одна из таких пришла к Анатолию Фоменко. Он вспоминает, что среди солдат были чеченцы, которым не понравились его татуировки. Во время обыска военные подбросили мужчине два патрона, чтобы использовать это как повод для задержания , но затем решили все же покинуть его дома.

Увидели, что ребенок. Зашел их старший, сказал, не будем уносить. А чеченец, выходя, сказал: "Даю десять дней, чтобы ты вывел татуировку. У нас – свои законы",

– рассказал Анатолий.

Впоследствии его остановил патруль на улице. Попросили телефон для проверки, взяли документы. Посовещавшись между собой, кафиры заставили мужчину снять верхнюю одежду. После этого – начали избивать.

Через некоторое время они вернулись в дом Анатолия и задержали его.

Мужчину повезли в одну из школ , где была их база. Когда завели в помещение, стали избивать. Россияне пытались силой склонить Анатолия к сотрудничеству. Он отказывался, из-за чего его продолжили истязать.

Лиц палачей он не видел, однако подозревает, что среди них были чеченцы и буряты. Причем под действием алкоголя или наркотических веществ.

По возвращении домой Анатолий сказал матери, что нужно бежать. Иначе его бы просто убили. Его мать Нина с внуком тоже не могли остаться в поселке.

Как происходило бегство

Из-за блокпосты ехать было опасно, поэтому семья решила переплыть через реку Ингулец.

Из дома Анатолий и его семья вышли в пять вечера. Достались реки. Лодка стояла на другом берегу. Мужчина переплыл на другую сторону и доставил транспорт матери и сыну.

Переплыв реку, семья шла по полям в соседнее село, где их временно приняли родственники. Сыну большую часть дороги приходилось нести на плечах. В общей сложности они прошли 25 километров пешком , пока их не подобрали украинские военные, которые передали семью брату Анатолию.

Когда оказались в безопасности, Анатолий позвонил по телефону соседям и узнал, что буквально через два часа после их побега к ним домой снова пришли россияне. Они до сих пор разыскивают мужчину.

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