В Австралии мужчина нечаянно сбил автомобилем собственную жену: она погибла

Вблизи церкви в городе Сиднее, крупнейшем в Австралии, произошел ужасный инцидент. Мужчина высадил женщину из авто, а затем случайно наехал на нее.

Заметим, что это ДТП произошло на северо-западе Сиднея, а именно – на парковке баптистской церкви Castle Hill. Собственно, там мужчина высадил, вероятно, свою жену и собирался ехать, однако, очевидно, не справился с управлением и наехал на нее задним ходом.

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Медики боролись за жизнь потерпевшей

Следует сказать, что этой женщине было 70 лет, а сам инцидент произошел в 09:30. На спасение пострадавшей приехала бригада врачей, однако им не удалось сохранить жизнь женщине.

Сам мужчина, непреднамеренно вызвавший эту ситуацию, – не пострадал. Хотя он также был доставлен в больницу для обязательного обследования.

Она была активным членом церкви, и мужчина, ставший свидетелем этого, также является активным членом церкви, это просто трагически... Просто невероятно грустно,

– сказал Ян Дин, пастор церкви Castle Hill, возле которого произошел этот инцидент, в комментарии журналистам 7NEWS.

Важно, что никаких обвинений пока не предъявлено. Кроме того, полиция приступила к расследованию обстоятельств происшествия.

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