В Австралии мужчина нечаянно сбил автомобилем собственную жену: она погибла
Источник:7NEWS
Вблизи церкви в городе Сиднее, крупнейшем в Австралии, произошел ужасный инцидент. Мужчина высадил женщину из авто, а затем случайно наехал на нее.
Заметим, что это ДТП произошло на северо-западе Сиднея, а именно – на парковке баптистской церкви Castle Hill. Собственно, там мужчина высадил, вероятно, свою жену и собирался ехать, однако, очевидно, не справился с управлением и наехал на нее задним ходом.
Смотрите также Во всем мире растет пенсионный возраст: есть ли на что жаловаться украинцам
Медики боролись за жизнь потерпевшей
Следует сказать, что этой женщине было 70 лет, а сам инцидент произошел в 09:30. На спасение пострадавшей приехала бригада врачей, однако им не удалось сохранить жизнь женщине.
Сам мужчина, непреднамеренно вызвавший эту ситуацию, – не пострадал. Хотя он также был доставлен в больницу для обязательного обследования.
Она была активным членом церкви, и мужчина, ставший свидетелем этого, также является активным членом церкви, это просто трагически... Просто невероятно грустно,
– сказал Ян Дин, пастор церкви Castle Hill, возле которого произошел этот инцидент, в комментарии журналистам 7NEWS.
Важно, что никаких обвинений пока не предъявлено. Кроме того, полиция приступила к расследованию обстоятельств происшествия.
ДТП и аварии: последнее
- На днях снайперша Евгения Эмеральд ("Жанна д'Арк"), попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие. Известно, что женщина находится в последних сроках беременности. Однако, к счастью, все остались невредимыми в результате этой аварии.
- Кроме того, в Голосеевском районе Киева произошла авария с участием трех автомобилей через водителя автомобиля BMW. Он врезался в авто Skoda и Mercedes-Benz, после чего скрылся с места происшествия. Полиции удалось обнаружить 27-летнего виновника ДТП. Также правоохранители обнаружили у него признаки алкогольного опьянения.
- Вместе с тем в Хмельницкой области 21 марта на улице Юрия Савицкого в Летичеве водитель грузовика повлек за собой масштабное ДТП. Собственно, управляя грузовым автомобилем МАН, 32-летний житель Винницкой области буксировал грузовик ИВЕКО. Из-за этого повреждения получили 7 транспортных средств.