Мужчина, совершивший покушение на Роберта Фицо, объяснил свои мотивы
В Словакии 15 мая совершили покушение на жизнь премьера Роберта Фицо. В сети опубликовали видео, на котором нападавший объяснил свои мотивы.
Отметим, что стрелка задержали сразу же после того, как он совершил нападение. Мужчина пытался убежать, однако его поймали правоохранители и очевидцы. Известно, что речь идет о 71-летнем писателе Юрае Чинтуле.
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Объяснение нападавшего
В сети показали видео, на котором у подозреваемого в нападении Юрая Чинтулы спрашивают о мотивах, по которым он решил выстрелить в Роберта Фицо. Словацкий писатель заявил, что сделал это, потому что не согласен с политикой правительства.
Комментарий подозреваемого в нападении на премьера Словакии: смотрите видео
Отметим, что Юрай Чинтула – известный словацкий писатель и один из основателей литературного клуба DÚHA. Однако, кроме литературной деятельности, он был активистом либеральной партии Словакии. Интересно, что в своем творчестве он обращался к теме смерти – например, писал, что он "поднимал тост" за нее.
В то же время журналист-расследователь Саболч Паньи утверждает, что Юрай Чинтула мог быть связан с пророссийской военизированной группой Slovenskí Branci. Журналисты писали, что организация сотрудничала со словацким отделением "Ночных волков", а ее членов тренировали бывшие российские спецназовцы. Это объединение закрыли в 2022 году без уведомления причин.
По информации СМИ, мужчина стрелял в Фицо из короткоствольного пулевого ружья, которым писатель владел на законных основаниях.
Что известно о нападении на Фицо
- Днем 15 мая в словацкой Гандлове неизвестный совершил покушение на премьера страны Роберта Фицо. По словам очевидцев, кто-то обратился к политику из толпы со словами: "Роберт, иди-ка сюда". После того как премьер-министр подошел к людям, в него выстрелили несколько раз.
- Выстрелы прозвучали перед домом культуры, где проходило заседание правительства. Репортер издания Denník N видел, как охранники подняли премьер-министра с земли, перенесли в машину и отвезли в больницу.
- Отмечалось, что Фицо получил ранения живота, а также груди и конечностей. Фицо срочно доставили в больницу в Банской Быстрице. Такое решение приняли, поскольку дорога в Братиславу заняла бы слишком много времени.
- Представители премьера заявили, что политик находится в опасном для жизни состоянии. Они отметили, что следующие часы будут решающими.
- Как сообщил министр труда и социальных дел, состояние премьера Словакии серьезное, операция будет длительной из-за повреждения нескольких органов. Врачи не могут остановить кровотечение.