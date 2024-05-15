Мужчина, совершивший покушение на Роберта Фицо, объяснил свои мотивы

В Словакии 15 мая совершили покушение на жизнь премьера Роберта Фицо. В сети опубликовали видео, на котором нападавший объяснил свои мотивы.

Отметим, что стрелка задержали сразу же после того, как он совершил нападение. Мужчина пытался убежать, однако его поймали правоохранители и очевидцы. Известно, что речь идет о 71-летнем писателе Юрае Чинтуле.

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Объяснение нападавшего

В сети показали видео, на котором у подозреваемого в нападении Юрая Чинтулы спрашивают о мотивах, по которым он решил выстрелить в Роберта Фицо. Словацкий писатель заявил, что сделал это, потому что не согласен с политикой правительства.

Комментарий подозреваемого в нападении на премьера Словакии: смотрите видео

Отметим, что Юрай Чинтула – известный словацкий писатель и один из основателей литературного клуба DÚHA. Однако, кроме литературной деятельности, он был активистом либеральной партии Словакии. Интересно, что в своем творчестве он обращался к теме смерти – например, писал, что он "поднимал тост" за нее.

В то же время журналист-расследователь Саболч Паньи утверждает, что Юрай Чинтула мог быть связан с пророссийской военизированной группой Slovenskí Branci. Журналисты писали, что организация сотрудничала со словацким отделением "Ночных волков", а ее членов тренировали бывшие российские спецназовцы. Это объединение закрыли в 2022 году без уведомления причин.

По информации СМИ, мужчина стрелял в Фицо из короткоствольного пулевого ружья, которым писатель владел на законных основаниях.

Что известно о нападении на Фицо