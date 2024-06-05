На Житомирщине мужчина умер после визита в ТЦК: в военкомате дали объяснение
Источник:Житомирский областной ТЦК
В сети появилась информация, что якобы смерть военнообязанного вызвали незаконные действия работников одного из районных ТЦК Житомирщины. В военкомате рассказали, что на самом деле стало причиной гибели мужчины.
28 мая военнообязанного Сергея К. доставили во второй отдел Звягельского РТЦК и СП для прохождения ВВК. Уже на следующий день мужчине стало плохо, и его пришлось госпитализировать. Как оказалось, у него случился эпилептический приступ.
Смотрите также Потерял военный билет: что делать и какие за это предусмотрены штрафы
Умер в результате самовредительства
Поскольку пользователи сети в комментариях начали обвинять работников ТЦК, в Житомирском областном военкомате решили сделать соответствующее объяснение.
Там рассказали, что эпилептический приступ у мужчины был вызван длительным употреблением алкоголя. По словам свидетелей, за несколько дней до приступа военнообязанный злоупотреблял спиртным и был с признаками легких травм.
Следственная группа, прибывшая на место инцидента, квалифицировала произошедшее как самовредительство. К сожалению, 2 июня 2024 года от полученных во время эпилептического приступа травм мужчина умер в больнице.
Следователи, которые проводили экспертизу, отметили: никакого постороннего физического воздействия на мужчину не оказывалось,
– говорится в сообщении Житомирского ТЦК.
Смерти военнообязанных в ТЦК: похожие случаи
- На территории Закарпатского ТЦК умер военнообязанный. Перед этим ВВК признала его годным к военной службе. Инцидент произошел 23 мая. Мужчине резко стало плохо. Пострадавшему оказали домедицинскую помощь и вызвали скорую. Впрочем, к сожалению, медики констатировали смерть. В ТЦК пообещали провести служебную проверку.
- 5 мая подобная трагедия случилась в Кривом Роге. Там на территории Саксаганского военкомата умер мужчина. Работники ТЦК сказали, что у военнообязанного произошел эпилептический приступ. Родственники умершего не верят в его естественную смерть. Они считают, что она могла быть насильственной. На теле умершего были многочисленные ушибы и синяки.
- В Хмельницком мужчина умер после прохождения ВВК. Мать считает, что ее сыну не оказали соответствующую помощь. В ТЦК отрицают. Мол, после того, как ВВК обнаружила у мужчины заболевания, его сразу же госпитализировали, однако спасти не удалось.