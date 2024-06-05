На Житомирщине мужчина умер после визита в ТЦК: в военкомате дали объяснение

В сети появилась информация, что якобы смерть военнообязанного вызвали незаконные действия работников одного из районных ТЦК Житомирщины. В военкомате рассказали, что на самом деле стало причиной гибели мужчины.

28 мая военнообязанного Сергея К. доставили во второй отдел Звягельского РТЦК и СП для прохождения ВВК. Уже на следующий день мужчине стало плохо, и его пришлось госпитализировать. Как оказалось, у него случился эпилептический приступ.

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Умер в результате самовредительства

Поскольку пользователи сети в комментариях начали обвинять работников ТЦК, в Житомирском областном военкомате решили сделать соответствующее объяснение.

Там рассказали, что эпилептический приступ у мужчины был вызван длительным употреблением алкоголя. По словам свидетелей, за несколько дней до приступа военнообязанный злоупотреблял спиртным и был с признаками легких травм.

Следственная группа, прибывшая на место инцидента, квалифицировала произошедшее как самовредительство. К сожалению, 2 июня 2024 года от полученных во время эпилептического приступа травм мужчина умер в больнице.

Следователи, которые проводили экспертизу, отметили: никакого постороннего физического воздействия на мужчину не оказывалось,

– говорится в сообщении Житомирского ТЦК.

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