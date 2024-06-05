Военный билет является бессрочным документом, удостоверяющим личность военного, находящегося на действительной военной службе. Кроме того, в нем указывается принадлежность его владельца, находящегося в запасе к выполнению воинского долга. 24 Канал узнал о последовательности действий в случае потери военного билета и какое наказание за это могут назначить.
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Когда надо получать новый военный билет
Каждый военнообязанный, военный или резервист должен: надежно хранить военный билет, следить за своевременным и точным внесением в него изменений, выполнять требования закона о воинской обязанности и военной службе.
Если же старый военный билет стал непригодным для использования, он был уничтожен, потеряли или украли, или лицо изменило ФИО, то надо получить новый. Повторно военный билет выдается по решению руководителя соответствующего ТЦК. Для военнослужащих – на основании рапорта, для военнообязанных и резервистов – на основании заявления.
Если такая необходимость связана с изменением ФИО, новый военный билет выдается на основании нового паспорта гражданина Украины.
Военнообязанные, резервисты или уволенные с военной службы, подают заявление в ТЦК, где стоят на воинском учете. В заявлении надо объяснить причины потери военного билета. Если военнослужащий потерял военный билет или удостоверение офицера, то он должен сначала обратиться с рапортом к своему командиру. После служебного расследования необходимо собрать пакет документов:
- заявление/рапорт с причинами потери военного билета и просьбой о повторной выдаче
- паспорт
- матовое фото 3×4 сантиметра без уголка
- поврежденный документ или его остатки (при наличии)
- выписка из приказа о результатах служебного расследования (если документ утерян)
Все эти документы необходимо направить в свой ТЦК.
Штрафы за утерю военного билета
В случае потери или порчи военного билета наступает административная ответственность.
- За небрежное хранение предусмотрено штраф от 510 до 850 гривен.
- Если нарушение совершено повторно или в особый период, штраф составит от 850 до 1 700 гривен.
Нововведения, связанные с военно-учетными документами
- В Украине мужчины призывного возраста должны иметь при себе соответствующие военно-учетные документы. Впрочем, они разные и зависят от категории военнообязанного. В Украине к военно-учетным документам относятся: удостоверение о приписке к призывному участку, военный билет, временное удостоверение военнообязанного.
- Проверять военно-учетные документы имеют право: представители ТЦК и СП; полицейские;представители Государственной пограничной службы Украины (в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины).
- После того, как в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, военнообязанные граждане должны носить с собой военно-учетный документ. В случае отсутствия этого документа на гражданина могут наложить штраф от 17 000 до 25 500 гривен.
- Кабинет министров утвердил новую форму военно-учетного документа. В то же время военно-учетные документы, оформленные до 16 мая, будут считаться действительными на всей территории Украины до выдачи документа нового образца.