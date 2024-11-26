Мужчина установил "растяжку" и хотел взорвать полицейских в центре Киева

В Киеве мужчина установил "растяжку" на съемной квартире с целью взорвать полицейских. Правоохранители разоблачили его и сообщили подозрение в совершении теракта

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора.

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Что известно о "растяжке" для полиции в Киеве

По данным следствия, неоднократно судимый мужчина через телеграмм получил предложение "подзаработать". Первым его заданием стал поджог шкафа Укрзализныци в области. После этого подозреваемый получил более сложное задание – установить в арендованной квартире взрывное устройство. За это ему обещали заплатить 2000 долларов США.

Для этого на Печерске посуточно арендовали квартиру на несколько дней. По предоставленным инструкциям подозреваемый изготовил и установил в квартире возле входной двери самодельное взрывное устройство – так называемую "растяжку" с гранатой Ф-1, который должен был сдетонировать в нужный момент. Мужчина также обустроил в комнате камеры, которые должны были зафиксировать взрыв и его последствия,

– рассказали в прокуратуре.

После этого неизвестная женщина позвонила в полицию о домашнем насилии в этой квартире. И добавила, что двери будут открыты и правоохранители могут сразу заходить.

На место прибыли двое полицейских, но в квартире никого не было.

"Открытие двери повлекло детонацию гранаты, однако правоохранители успели выбежать из квартиры. Как впоследствии выяснилось, вызов полиции осуществлялся с целью причинения вреда работникам полиции", – указали в Офисе генпрокурора.

Сейчас подозреваемый задержан и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.