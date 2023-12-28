В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна военкомата: его госпитализировали

В Черновцах из окна городского центра комплектования выпрыгнул мужчина. В ТЦК выясняют обстоятельства ситуации.

Это произошло сегодня, 28 декабря. Информацию о случае подтвердила представитель Черновицкого областного центра комплектования Татьяна Гайдащук в комментарии Суспильному.

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Отмечают, что мужчина выпрыгнул из окна второго этажа. Его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Известно, что мужчина выжил.

Больше деталей инцидента не сообщалось в ТЦК. Там подчеркнули, что выясняют все обстоятельства и причины инцидента.

В то же время местное издание АСС пишет, что по предварительным данным, мужчине 43 года. Врачи сообщили, что он находится в сознании и находится в отделении нейрохирургии.

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