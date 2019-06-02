Мужчина разбился насмерть, упав с воздушного шара на Львовщине

Вблизи села Репехов, в Жидачевском районе Львовской области, мужчина выпал из корзины воздушного шара. Летательный аппарат принадлежал ему. Инцидент произошел около 21:00 1 июня.

По информации пресс-службы Нацполиции области, от полученных телесных повреждений он скончался на месте инцидента.

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Как установили правоохранители, погибшим оказался 47-летний житель одного из сел Пустомытовского района. Его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В настоящее время полиция решает вопрос об открытии уголовного производства.

Это уже не первый громкий случай в Украине с участием таких летательных аппаратов. В частности, в начале мая в оккупированной Феодосии воздушный шар с несовершеннолетней девочкой на борту унесло ветром. Сначала ребенок полетел в сторону залива Черного моря, но позже ветер изменился, и шар понесло в частнЫЙ секторе города, где он и упал. К счастью, девочка не пострадала