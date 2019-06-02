Мужчина разбился насмерть, упав с воздушного шара на Львовщине
Вблизи села Репехов, в Жидачевском районе Львовской области, мужчина выпал из корзины воздушного шара. Летательный аппарат принадлежал ему. Инцидент произошел около 21:00 1 июня.
По информации пресс-службы Нацполиции области, от полученных телесных повреждений он скончался на месте инцидента.
Читайте также: Почему упал вертолет Ми-8 на РовНенщине: известна основная версия
Как установили правоохранители, погибшим оказался 47-летний житель одного из сел Пустомытовского района. Его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.
В настоящее время полиция решает вопрос об открытии уголовного производства.
Это уже не первый громкий случай в Украине с участием таких летательных аппаратов. В частности, в начале мая в оккупированной Феодосии воздушный шар с несовершеннолетней девочкой на борту унесло ветром. Сначала ребенок полетел в сторону залива Черного моря, но позже ветер изменился, и шар понесло в частнЫЙ секторе города, где он и упал. К счастью, девочка не пострадала
-
-
-
-
-
30 июля 2016Катастрофа воздушного шара в США: весь экипаж погиб
-