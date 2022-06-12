Мужчинам, работающим в IT, могут разрешить выезжать за границу

Мужчинам из IT-индустрии могут разрешить выезжать за границу во время военного положения. Решения планируют рассмотреть в ближайшие дни.

Такой шаг анонсировал заместитель министра цифровой трансформации по развитию IT Александр Борняков, сообщает 24 канал.

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Ряд ведомств работает над механизмом, урегулирующим выезд IT-шников за границу

Как объясняет Борняков, с начала полномасштабного вторжения России 70% IT-компаний не потеряли темпы ведения бизнеса. Большинство из них привлекли новых клиентов. Еще часть ожидает масштабирования бизнес-процессов. Следовательно, вопрос выезда за границу становится все более актуальным, в частности для встреч с заказчиками и иностранными партнерами.

Персональный контакт очень важен. Есть такие вещи как конференции, бизнес-форумы, на которых нужно присутствовать, демонстрировать свой бизнес и привлекать новых клиентов. Это можно было откладывать на месяц-другой, но теперь откладывать некуда,

– заметил заместитель главы Минцифры.

Минцифры вместе с Минобороны, Генштабом и Минэкономики начали разрабатывать механизм, который позволит выезжать мужчинам, работающим в IT-индустрии, из Украины на короткий срок. Взамен те должны предоставить гарантии, что вернутся из командировки.

"Нужно, чтобы все ветви власти приняли это решение, прежде всего Минобороны. Мы видим, что понимание уже есть. Речь идет максимум о 2-3 неделях, но я думаю, что даже если речь пойдет о 5-7 рабочих днях, этого будет достаточно, чтобы решить вопрос и вернуться", – считает Борняков.

По его словам, IT-компании будут представлять ограниченный список людей, не превышающий 10% от общего количества работников. После этого Минобороны и Минэкономики будут рассматривать кандидатов, и только после этого смогут выдать разрешение на выезд за границу. В выданном разрешении будет указан срок, на который работники компании могут покинуть территорию Украины.

Зеленский ответил на петицию об отмене запрета на выезд мужчин призывного возраста

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Владимир Зеленский официально ответил на петицию "Отменить запрет выезда из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и ввести приоритет призыва во время мобилизации добровольцев". Президент подчеркнул, что согласно Конституции Украины, украинцы могут свободно покидать ее границы. Но сейчас в стране введено военное положение , которое и является исключением из закона. И отменить эти ограничения можно будет только после завершения действия особого правового режима.

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