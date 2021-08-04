Мужчине, который захватил правительство, грозит до 15 лет тюрьмы, – МВД
Источник:24 канал
Против мужчины, который ворвался в здание Кабинета Министров Украины, возбуждено уголовное дело по 4 статьям. Самая тяжелая из них – захват заложников. Теперь ветерану АТО грозит 15 лет заключения.
Полиция возбудила уголовное дело против злоумышленника. Он является участником АТО на востоке Украины. Об этом рассказал председатель Национальной полиции Игорь Клименко.
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Детали расследования
По предварительным данным мотив преступления мужчины еще не установлен.
Уголовное производство будет открыто по 4 статьям. Одна из них самая тяжелая – 147 УКУ (захват заложников) – до 15 лет. Это очень серьезное дело. Более того – никто в этой стране не имеет права нарушать закон, брать заложников и угрожать оружием или боеприпасами,
– заявил Клименко.
По его словам, у злоумышленника была боевая граната. Ее использование могло серьезно повредить здание Кабмина и травмировать тех, кто в нем находился.
Что известно о заложниках
Заложниками преступника стали два работника управления государственной службы охраны и работник Кабинета министров, которые пытались вести переговоры с мужчиной.
Сейчас идет следствие для выяснения всех обстоятельств преступления.
Захват здания правительства: главное
- Утром в четверг, 4 августа, мужчина вошел в здание Кабмина и угрожал его подорвать.
- Охранники сообщили, что злоумышленник даже выдернул чеку из гранаты, с которой он пришел.
- Полиция сразу же начала спецоперацию. С преступником вели переговоры.
- Преступника уже задержала полиция.
- Личность мужчины установили – им оказался ветеран АТО Владимир Прохнич.