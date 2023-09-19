Без разрешения касался бедер женщины в метро: в Киеве суд оштрафовал мужчину

В Киеве судили мужчину, который без разрешения погладил по бедру незнакомую женщину в метро. Ему назначили штраф в размере 119 гривен.

Об этом говорится в постановлении Печерский райсуд Киева. В частности, суд постановил, что мужчина совершил административное правонарушение – мелкое хулиганство.

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Что известно о ситуации в метро

. Наказание по этой статье может предусматривать штраф от 51 до 119 гривен или общественные работы от 40 до 60 часов, или исправительные работы от одного до двух месяцев, или административный арест до 15 суток.

Вечером 10 августа на эскалаторе станции метро "Печерская" фигурант по хулиганским мотивам погладил по внешней части бедра незнакомую женщину. После замечания он показал непристойный жест – средний палец.

Обвиняемый подтвердил факты, изложенные в протоколе. Поэтому судья признал его вину доказанной в полном объеме и назначил наказание в виде штрафа в размере 119 гривен.

В пояснении к приговору отмечают, что "административное взыскание применяется с целью воспитания личности, а также предотвращение совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами".

Мужчину наказали за хулиганство

Отмечают, что мужчина признал свою вину и заплатил штраф в размере 119 гривен.

Кроме того, с мужчины взыскат в пользу государства судебный сбор в размере 536 гривен. Постановление суда можно обжаловать апелляцией.