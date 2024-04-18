Ночью двое мужчин напали на пограничников во время несения службы
Источник:ГПСУ
В ночь на 18 апреля двое мужчин напали на пограничников во время несения службы. Обоих нарушителей задержали.
Один из нарушителей нанес удар пограничнику в лицо. Подробности ночного инцидента рассказали в ГПСУ.
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Подробности инцидента
Ночью движение служебного автомобиля пограничного наряда заблокировало неизвестное транспортное средство. Когда пограничники начали выяснять причины таких действий, было установлено, что лица находятся в неадекватном состоянии.
На требование предоставить документы и показать машину мужчины не отреагировали, зато начали агрессировать и нецензурно ругаться. Внезапно один из них ударил пограничника в лицо, нанеся травмы. После этого наряд вызвал полицию.
Оба нарушителя задержаны. За злостное неповиновение законному требованию пограничников лиц привлечены к админответственности. Кроме того, в Нацполицию направлено сообщение о совершении уголовного преступления.
К слову, недавно еще один интересный инцидент был на Закарпатье. Мужчина вырвался от пограничников и сбежал из страны в Венгрию.
Подробности инцидента
- 17 апреля на контрольно-пропускном пункте "Астей" украинские пограничники при прохождении украинско-венгерского мужчиной отвели его в админздание пункта пропуска, чтобы проверить документы. Однако гражданин начал убегать в направлении Венгрии.
- По дороге его догнали пограничники и завалили на землю. Но он снова вырвался и перебежал на венгерскую сторону пункта пропуска, куда украинским пограничникам запрещено заходить. Там он успешно оформился у венгров и попал в ЕС.
- Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что человек следовал путем, где можно легально пересечь границу, но, воспользовавшись инфраструктурой пункта пропуска, добрался до выхода из КПП.
- Фактически мужчина незаконным способом пересек границу и сбежал из страны.