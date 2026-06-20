Музыкальные гастроли как схема выезда за границу: бывшему министру предъявили подозрение

Бывшему временному исполняющему обязанности министра культуры Украины было предъявлено подозрение. По данным следствия, он содействовал незаконному выезду мужчин призывного возраста за границу.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

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Что известно о схеме и подозрении в адрес экс-министра?

Следствие установило, что экс-министр оформлял мужчин как участников музыкальной группы, которая якобы должна была выехать за границу для проведения благотворительных концертов. На самом же деле фигуранты не имели никакого отношения к музыкальной деятельности.

Сначала пограничники отказали им в выезде из Украины. Тогда подозреваемый руководитель Министерства культуры и информационной политики в ответном письме в Госпогранслужбу попросил разрешить выезд как участникам музыкальной группы. Это обращение и послужило основанием для пересечения границы.

В результате 8 мужчин призывного возраста уехали из Украины и к этому времени не вернулись,

– уточнил Генпрокурор.

В Нацполиции сообщили, что ранее по этому делу подозрение получила предпринимательница. Сейчас правоохранители установили и других участников схемы, среди которых топ-чиновник и еще четыре гражданина.

Последние подыскивали "клиентов", обсуждали условия "гастролей", а эксчиновник визировал своей подписью письма-содействия от ведомства,

– объяснили в полиции.

Известно, что фигуранты зарегистрировали ряд криптокошельков и открыли счета в финустановах для расчетов.

Досудебное расследование продолжается по части 3 статей 28 и 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная в составе организованной группы.

По данным источников 24 Канала, подозрение вручили Ростиславу Карандееву, возглавлявшему ведомство с июля 2023 по сентябрь 2024 года.

Напомним, ранее подозрение вручили 35-летнему бывшему полицейскому из Харьковщины. Он помогал мужчинам оформлять фиктивную инвалидность во избежание военной службы. За это подозреваемый потребовал 10 тысяч долларов.