Атака у Новороссийска: как выглядит поврежденное турецкое судно MV Gulluk

Недалеко от Новороссийска турецкое судно MV Gulluk подверглось атаке неизвестного дрона. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

Об этом сообщил руководитель Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко.

Как выглядит турецкое судно после удара БПЛА?

Появились кадры поврежденного судна MV Gulluk, которое, по сообщениям СМИ, 7 августа было подвергнуто атаке беспилотником вблизи Новороссийска.

Последствия атаки БПЛА на судно: смотрите видео

Погибших и пострадавших нет, после атаки судно, как сообщается, взяло курс на Стамбул.

Турция ранее предложила России и Украине объявить мораторий на удары по судам в Черном море – особенно на фоне роста рисков для гражданского судоходства.

Андрющенко подчеркнул, что Новороссийск – не просто гражданский порт, а один из ключевых российских логистических узлов, военная база и важный тыловой порт Черноморского флота после того, как Россия утратила возможность полноценно использовать Севастополь.

Россия принесла войну в Черное море. Теперь война постепенно приходит в российские порты со всеми вытекающими из этого последствиями для судоходства,

– заявил Андрющенко.

По словам руководителя ЦВО, любое судно в районе российских портов Черного моря фактически оказывается в зоне повышенного военного риска, а история с MV Gulluk показывает, что последствия этой войны все более непосредственно затрагивают международное судоходство.

В Черном море было атаковано турецкое рыболовное судно: что известно?

В Черном море якобы произошло нападение на турецкое рыболовное судно. В результате "атаки" один человек погиб, еще четверо пострадали.

Командование береговой охраны Турции уточнило, что в результате нападения и полученных повреждений судно затонуло. На помощь атакованному судну из порта турецкого города Инеболу вышло судно береговой охраны с медиками и 15 спасателями.

Службы спасли пятерых человек. Однако один из пострадавших находился в тяжелом состоянии. Он скончался во время транспортировки. Остальным пострадавшим оказали медицинскую помощь, доставив их в порт.