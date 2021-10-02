В МВД хотят, чтобы деньги из контрабанды направляли на зарплаты силовикам

В Министерстве внутренних дел предложили повысить зарплаты сотрудникам. Средства для этого предложили привлечь из изъятой контрабанды.

В частности говорится об алкоголе и табаке. Об этом во время выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце 2 октября заявил глава МВД Денис Монастырский.

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Монастырский рассказал, как можно повысить зарплаты сотрудникам МВД

Денис Монастырский рассказал, где взять ресурс для повышения зарплат сотрудникам системы МВД.

Это выявление контрафактной продукции – табак и алкоголь. Мы уже проработали со специалистами направления, где можно дать бюджету миллиарды гривен,

– заявил Монастырский.

Министр внутренних дел Денис Монастырский также рассказал о стратегических законопроектах, необходимых для принятия.

Кстати, в комментарии 24 канала пресс-скретарь Львовского пограничного закона Ярослава Мельник рассказала – 2 октября пункт пропуска "Рава Русская" посетят глава МВД Денис Монастырский и председатель ГПСУ Сергей Дайнеко. По ее словам, Монастырский впервые посетит с визитом государственную границу.

Что известно о заявлениях Монастырского во время выездного заседания "Слуг народа"