В МВД рассказали, где возьмут миллиарды гривен на границу

Денис Монастырский рассказал, что Министерство финансов выделит деньги для укрепления границы. В частности, их потратят на закупку материала для изготовления колючей проволоки.

Глава МВД заявил, что речь идет о выделении средств из резервного фонда, не из Госпогранслужбы. Об этом министр заявил во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде 19 ноября.

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Монастырский рассказал о финансировании строительства границы

Глава МВД вспомнил, что правительство уже приняло решение о выделении 21 миллиона гривен на закупку материала для изготовления колючей проволоки в целях обустройства границы.

Минфин подтвердил, что они готовы выделить 17 миллиардов гривен на обустройство границы с Россией и Беларусью,

– заявил Монастырский.

Министр пояснил, что прилагает все усилия, чтобы в 2022 году эти средства были выделены.

По словам Монастырского, изучив опыт зарубежных стран, "наиболее рациональным решением является строительство вдоль всей границы или реки в виде сплошного забора из сетки и колючей проволоки, стопроцентным покрытием границы интеллектуальной системы круглосуточного видеонаблюдения и сигнализации".

Он пояснил, что это позволит мониторить ситуацию на расстоянии от 5 до 15 километров от границы. В случае угрозы – пограничники смогут прибывать на место в течение 15 минут.

Денис Монастырский вспомнил, что общая протяженность украинской границы с Россией по суше составляет 1 505 километров , с Беларусью – 1 084 километра.

Более того, глава министерства рассказал, что вдоль участков границы с Россией и Беларусью, которые расположены на открытой местности, целесообразно будет построить противотранспортный ров (шириной 4 метра и глубиной 2 метра) для усложнения прорыва механизированных подразделений вражеской армии.

Коротко о ситуации на границе Украины