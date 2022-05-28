В МВД сказали, сколько гражданских украинцев подорвались на минах оккупантов

На украинских территориях, которые были временно оккупированы Россией, вражеские войска оставили много мин. Поэтому было уже более 20 случаев, когда гражданские украинцы подрывались на минах оккупантов.

Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусов. Речь идет о людях, которые случайно на что-то наступили или взяли в руки.

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По словам Андрусова, по состоянию на 28 мая, в Украине уже было 22 случая, когда гражданские подрывались на минах, которые оставили российские военные.

Это просто гражданские. Это не участники боевых действий и даже не работники ГСЧС,

– отметил советник главы МВД.

Как действовать в случае обнаружения мины

Если вы обнаружили подозрительный предмет, нужно немедленно сообщить об этом по телефону 101 и 102, а также проинформировать представителей власти или Вооруженных Сил Украины.

В Госспецсвязи отмечают, что ни в коем случае нельзя касаться подозрительных предметов. Также следует предупредить об опасности других людей.

Следует отметить, что мины и другие взрывоопасные предметы могут быть где угодно. В частности, в заброшенных домах, на улицах, на детских площадках, в полях, в лесах, на водоемах и т.д.

Распространенные виды мин / Фото Министерства внутренних дел

Мины российских оккупантов в Украине: другие новости

В Киевской области между селами Липовка и Королевка двое мужчин подорвались на противопехотной мине ОЗМ-72. На поле ее оставили российские оккупанты. К счастью, мужчины остались в живых.

Полиция Киевской области сообщила, что тракторист подорвался на мине. К счастью, мужчина остался жив и смог избежать серьезных травм. Кроме того, спасатели обнаружили еще одну неразорванную мину под колесами поврежденной техники.

В Запорожской области в апреле двое мужчин подорвались на российских минах. Первый инцидент произошел на автодороге "Орехов – Васильевка". Водитель потерял ногу. Еще один случай зафиксирован в Пологовском районе. В результате подрыва на мине мужчина получил тяжелые травмы.

ООН назвала Украину одной из самых заминированных стран мира. Еще до полномасштабного вторжения России почти 2 миллиона украинцев жили в окружении мин.

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