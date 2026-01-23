Украинцам советуют иметь запас воды и продуктов: на какой срок рассчитывать

Министерство внутренних дел подготовило рекомендации для украинцев на фоне чрезвычайной ситуации в энергетике. В частности, украинцам советуют заранее подготовить базовые запасы, которых хватит на несколько дней.

Соответствующие рекомендации МВД опубликовало в четверг, 22 января.

Что стоит сделать каждому?

В МВД советуют создать домашний запас на 3 – 5 дней, который включает:

питьевую и техническую воду;

продукты длительного хранения;

необходимые медикаменты.

Кроме этого, стоит обеспечить запас корма для домашних любимцев.

Особое внимание следует уделить чемодане первой необходимости, в которой должны быть документы, теплые вещи, аптечка, средства обогрева, средства личной гигиены и необходимое количество наличных.

Министерство также советует проверить уровень заряда дополнительных источников питания, техническое состояние транспорта и наличие горючего.

Будьте готовы к усиленным мерам безопасности: следите за сообщениями властей, позаботьтесь о безопасности детей и ограничьте пребывание на улице без необходимости в темное время суток,

– говорится в сообщении.

В случае перебоев с тепло- и энергоснабжением в МВД рекомендуют не пытаться обогреть всю квартиру, а находиться в одной, желательно самой маленькой комнате. Также советуют одеваться многослойно и поддерживать легкую физическую активность.

Если мобильная связь отсутствует, МВД призвало подключаться к Wi-Fi и обращаться в экстренные службы через приложение 112 Ukraine.

Рекомендации для украинцев / Фото: МВД

Какая сейчас ситуация в энергетике?