Украина отреагировала на планы МВФ отправить свою миссию в Россию

Международный валютный фонд хочет впервые с 2022 года отправить миссию в Россию для обсуждения экономических вопросов. В МИД Украины высказались относительно этих намерений организации.

В министерстве отметили, что обеспокоены сообщениями, что МВФ планирует возобновить сотрудничество с Россией, направив свою миссию в Москву.

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Что сказали в МИД о возможной миссии МВФ в Москву

Министерство иностранных дел обнародовало заявление, в котором утверждает, что было бы абсурдно, если бы главное финансовое учреждение Организации Объединенных Наций поддержало российский режим.

В МИД подчеркнули, что режим во главе с Владимиром Путиным фундаментально подорвал принципы Устава ООН, начав крупнейший акт агрессии в Европе со времен Второй мировой войны и совершая жестокости против украинского населения.

Призываем МВФ не возобновлять никакого сотрудничества с Россией и оставаться преданными Целям и Принципам Устава ООН,

– говорится в заявлении министерства.

МИД Украины также обратилось ко всем ключевым стейкхолдерам, стран-членов и менеджмента МВФ с призывом еще больше изолировать государство-агрессора. Также министерство призвало не возобновлять диалог с Россией, пока армия этой страны убивает гражданских, детей, а также разрушает не только Украину, но и международные правила и принципы в целом.

К слову, журналисты Reuters рассказывали, что сначала миссия МВФ начнет свою работу с Россией в онлайн-форматов 16 сентября. Через некоторое время делегация фонда посетит Москву, чтобы встретиться с российскими официальными лицами. Интересен тот факт, что Россия, несмотря на полномасштабную агрессию против Украины, и до сих пор является членом Международного валютного фонда.