У міністерстві зазначили, що занепокоєні повідомленнями про те, що МВФ планує відновити співпрацю з Росією, направивши свою місію до Москви.

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Що сказали у МЗС про можливу місію МВФ до Москви

Міністерство закордонних справ оприлюднило заяву, в якій стверджує, що було б абсурдно, якби головна фінансова установа Організації Об'єднаних Націй підтримала російський режим.

У МЗС підкреслили, що режим на чолі з Владіміром Путіним фундаментально підірвав принципи Статуту ООН, розпочавши найбільший акт агресії в Європі з часів Другої світової війни та вчиняючи жорстокості проти українського населення.

Закликаємо МВФ не відновлювати жодної співпраці з Росією та залишатися відданими Цілям і Принципам Статуту ООН,

– мовиться у заяві міністерства.

МЗС України також звернулося до всіх ключових стейкхолдерів, країн-членів і менеджменту МВФ із закликом ще більше ізолювати державу-агресора. Також міністерство закликало не відновлювати діалог з Росією, допоки армія цієї країни вбиває цивільних, дітей, а також руйнує не лише Україну, а й міжнародні правила і принципи загалом.

До слова, журналісти Reuters розповідали, що спочатку місія МВФ розпочне свою роботу з Росією в онлайн-форматів 16 вересня. Через деякий час делегація фонду відвідає Москву, щоб зустрітися з російськими офіційними особами. Цікавим є той факт, що Росія, попри повномасштабну агресію проти України, і досі є членом Міжнародного валютного фонду.