Мы боремся с русификацией, – Подоляк о том, почему нельзя менять языковой закон
В парламенте зарегистрирован по меньшей мере 2 законопроекта об изменениях к языковому закону. Первый – авторства "слуги народа" Максима Бужанского – предлагает отменить обязательный переход школ на обучение на украинский. Второй – о том, чтобы вернуть часть российского кино на украинские экраны.
Что именно в законе больше всего "мозолит" депутатам, которые хотят его пересмотреть – об этом в прямом эфире 24 канала рассказала одна из его авторов и бывший заместитель министра культуры Ирина Подоляк.
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"Если спросить об этом Бужанского, то его интересует то, чтобы украинского языка в Украине вообще не было, или чтобы его было как можно меньше", – отметила Подоляк.
Если спросить главу парламента Разумкова, то кроме общих фраз о том, что закон надо менять, что он неоднозначен – сомневаюсь, что мы получим внятный ответ,
– добавила она.
И отметила: все это можно объяснить тем, что приближаются очередные выборы – местные. Ведь закон о государственном языке как маятник – от выборов до выборов этот вопрос поднимается политиками. Очевидно, они считают, что на эту тему могут говорить все, что угодно.
О борьбе с русификацией
По словам Подоляк, тема на самом деле чувствительная. Однако компромиссный закон принят. К тому же, он не является таким острым и категоричным, как законы о государственном языке во Франции, Латвии или Литве, например.
Что предусматривает закон о языке / Инфографика 24 канала
"Он был принят с учетом тех реалиях, которые существует в Украине. Мы наблюдаем результаты тотальной русификации. Мы не боремся с каким-либо языком здесь, с венгерским, русским или другим. Мы боремся с русификацией", – отметила экс-чиновница.
Подоляк объяснила, что этот феномен связан не только с Эмским указом или Валуевским циркуляром. Ведь такой русификации, например, в 1970-е годы, на которые пришелся ее пик, не одверглась ни одна страна, которая была в составе СССР.
Об изменениях к языковому закону
Она убеждена: если есть желание поддержать украинский язык, как об этом говорят политики, в частности Разумков, то следует вносить изменения в Налоговый кодекс. То есть предоставлять налоговые преференции украиноязычному культурному продукту.
Но вмешиваться в действующий закон о государственном языке и довольно долго не назначать языкового омбудсмена – это открывать "ящик Пандоры" и создавать в обществе большое напряжение,
– считает автор закона.
Она подчеркнула: чтобы остановить наступление на украинский язык, стоит соблюдать законы. Если власть, которую выбрали украинцы, не хочет усиливать общественное сопротивление, то должна оставить в покое закона о государственном языке и дать ему возможность заработать.
"Ведь мне кажется, что за то время, что он действует, никто из тех, кто использует русский или венгерский язык в своей частной или религиозной жизни, не попал из-за этого в больницу, ни был искалечен", – подытожила Подоляк.
Законопроект Бужанского будет рассматривать комитет Рады
17 июня законопроект Бужанского вынесут на рассмотрение гуманитарного комитета Рады. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил нардеп Владимир Вятрович.
"Мы не имеем права допустить не только принятия, но также рассмотрения этого крайне опасного законопроекта. Как член гуманитарного комитета призываю снять этот вопрос с рассмотрения и прошу коллег меня поддержать", – подчеркнул он.
Вятрович отметил: важно не допустить попыток вынести законопроект на пленарное заседание. "Если этого не будет сделано, это означает, что пора гражданам переходить к активным действиям в защиту своего языка", – заверил политик.