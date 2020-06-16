В парламенте зарегистрирован по меньшей мере 2 законопроекта об изменениях к языковому закону. Первый – авторства "слуги народа" Максима Бужанского – предлагает отменить обязательный переход школ на обучение на украинский. Второй – о том, чтобы вернуть часть российского кино на украинские экраны.

Что именно в законе больше всего "мозолит" депутатам, которые хотят его пересмотреть – об этом в прямом эфире 24 канала рассказала одна из его авторов и бывший заместитель министра культуры Ирина Подоляк.

Важно Зеленский высказался относительно языкового вопроса в Украине

"Если спросить об этом Бужанского, то его интересует то, чтобы украинского языка в Украине вообще не было, или чтобы его было как можно меньше", – отметила Подоляк.

Если спросить главу парламента Разумкова, то кроме общих фраз о том, что закон надо менять, что он неоднозначен – сомневаюсь, что мы получим внятный ответ,

– добавила она.

И отметила: все это можно объяснить тем, что приближаются очередные выборы – местные. Ведь закон о государственном языке как маятник – от выборов до выборов этот вопрос поднимается политиками. Очевидно, они считают, что на эту тему могут говорить все, что угодно.

Справка. В конце мая Дмитрий Разумков заявил, что языковой закон создает проблемы по квотам на телевидении и радио и не учитывает интересы людей, проживающих на территории Украины и говорящих на разных языках. Но заверил, что второго государственного языка в Украине не будет.

О борьбе с русификацией

По словам Подоляк, тема на самом деле чувствительная. Однако компромиссный закон принят. К тому же, он не является таким острым и категоричным, как законы о государственном языке во Франции, Латвии или Литве, например.



Что предусматривает закон о языке / Инфографика 24 канала

"Он был принят с учетом тех реалиях, которые существует в Украине. Мы наблюдаем результаты тотальной русификации. Мы не боремся с каким-либо языком здесь, с венгерским, русским или другим. Мы боремся с русификацией", – отметила экс-чиновница.

Подоляк объяснила, что этот феномен связан не только с Эмским указом или Валуевским циркуляром. Ведь такой русификации, например, в 1970-е годы, на которые пришелся ее пик, не одверглась ни одна страна, которая была в составе СССР.

Об изменениях к языковому закону

Она убеждена: если есть желание поддержать украинский язык, как об этом говорят политики, в частности Разумков, то следует вносить изменения в Налоговый кодекс. То есть предоставлять налоговые преференции украиноязычному культурному продукту.

Но вмешиваться в действующий закон о государственном языке и довольно долго не назначать языкового омбудсмена – это открывать "ящик Пандоры" и создавать в обществе большое напряжение,

– считает автор закона.

Она подчеркнула: чтобы остановить наступление на украинский язык, стоит соблюдать законы. Если власть, которую выбрали украинцы, не хочет усиливать общественное сопротивление, то должна оставить в покое закона о государственном языке и дать ему возможность заработать.

"Ведь мне кажется, что за то время, что он действует, никто из тех, кто использует русский или венгерский язык в своей частной или религиозной жизни, не попал из-за этого в больницу, ни был искалечен", – подытожила Подоляк.

Законопроект Бужанского будет рассматривать комитет Рады

17 июня законопроект Бужанского вынесут на рассмотрение гуманитарного комитета Рады. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил нардеп Владимир Вятрович.

"Мы не имеем права допустить не только принятия, но также рассмотрения этого крайне опасного законопроекта. Как член гуманитарного комитета призываю снять этот вопрос с рассмотрения и прошу коллег меня поддержать", – подчеркнул он.

Вятрович отметил: важно не допустить попыток вынести законопроект на пленарное заседание. "Если этого не будет сделано, это означает, что пора гражданам переходить к активным действиям в защиту своего языка", – заверил политик.