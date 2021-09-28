Мы будем отвечать без жалости и сочувствия, – Кулеба о газовом контракте Венгрии и России

Контракт между Венгрией и Россией о поставках газа в обход украинской газотранспортной системы – это удар по Украине. Об этом в телеэфире 27 сентября говорил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина будет отвечать на этот удар. И отложения заседания межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества с Венгрией – не последний шаг.

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Венгрия нанесла удар по Украине

Подписание контракта о поставках газа в обход украинской территории является ударом по Украине. Глава МИД Дмитрий Кулеба откровенно заявил об этом в телеэфире 27 сентября.

Венгрия нанесла удар по украинской-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар по Украине,

– сказал министр.

И Украина ответит "без жалости и сочувствия"

Он напомнил, что Украина уже отложила заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества с Венгрией. И этот шаг в ответ не будет последним.

Мы должны отвечать соответственно. Не может быть жалости и сочувствия. Будем совершать и другие шаги для защиты наших национальных интересов в этой ситуации,

– подчеркнул глава МИД.

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