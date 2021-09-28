Мы будем отвечать без жалости и сочувствия, – Кулеба о газовом контракте Венгрии и России
Источник:"Свобода слова" на ICTV
Контракт между Венгрией и Россией о поставках газа в обход украинской газотранспортной системы – это удар по Украине. Об этом в телеэфире 27 сентября говорил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, Украина будет отвечать на этот удар. И отложения заседания межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества с Венгрией – не последний шаг.
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Венгрия нанесла удар по Украине
Подписание контракта о поставках газа в обход украинской территории является ударом по Украине. Глава МИД Дмитрий Кулеба откровенно заявил об этом в телеэфире 27 сентября.
Венгрия нанесла удар по украинской-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар по Украине,
– сказал министр.
И Украина ответит "без жалости и сочувствия"
Он напомнил, что Украина уже отложила заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества с Венгрией. И этот шаг в ответ не будет последним.
Мы должны отвечать соответственно. Не может быть жалости и сочувствия. Будем совершать и другие шаги для защиты наших национальных интересов в этой ситуации,
– подчеркнул глава МИД.
Газовый скандал между Украиной и Венгрией: что случилось
- 27 сентября стало известно, что Венгрия подписала с российским "Газпромом" контракт на поставку газа в обход Украины на 15 лет.
- В Украине такой шаг расценили как "необоснованное решение в угоду Кремлю и в ущерб украинско-венгерским отношениям".
- Между тем венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что "политическими заявлениями дома не обогреешь". И что Украине во внутренние дела Венгрии вмешиваться не стоит.