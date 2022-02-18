Мы четко обозначили приоритеты, – Галушкин назвал главные задачи теробороны до конца марта

18 февраля 2022 , 11:20
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Некоторые батальоны Сил теробороны уже проводят необходимую военную подготовку. Как Вооруженные силы Украины, так и местные общины должны обеспечивать подготовку и проведение этих занятий.

Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал главнокомандующий Сил территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин. По его словам, к концу марта уже обозначили приоритетные задачи.

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Как рассказал Галушкин, нужно разместить все подразделения теробороны в пунктах постоянной дислокации, оборудовать их, укомплектовать личным составом, то есть кадровыми военными, не менее чем до 70%, а также иметь до конца марта своих резервистов примерно на 70 – 75%.

Мы четко обозначили наши приоритетные задачи, которые стоят на ближайшие полтора месяца, то есть до конца марта,
– подчеркнул главнокомандующий Сил теробороны.

Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что было бы хорошо привлечь к службе в резерве Сил теробороны от 1,5 до 2 миллионов мотивированных граждан.

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"Первые лица" на 24 канале: смотрите видео

Силы теробороны в Украине: что известно

  • В Украине 1 января 2022 года вступил в силу закон о нацсопротивлении. Он предусматривает создание Сил теробороны. Соответствующие бригады предусмотрены в каждом областном центре.
  • Командующий Сил теробороны Юрий Галушкин в январе рассказал, что должностные лица уже назначены и определили места дислокации. В то же время в каждой бригаде сформировано необходимое количество батальонов.
  • В ГУР Минобороны заявили, что будут привлекать в подразделения теробороны, прежде всего, тех людей, которые прошли военную службу в рядах ВСУ.
  • Уже с 4 февраля начала работать "горячая линия" Сил территориальной обороны ВСУ, которая будет отвечать на вопросы украинцев.
  • Добровольцам теробороны разрешили использовать охотничье оружие. В Кабмине рассказали, в каком порядке добровольцы смогут применять его и патроны при выполнении задач.
Автор: Тетяна Кійовська