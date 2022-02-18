Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів головнокомандувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін. За його словами, до кінця березня вже окреслено пріоритетні завдання.

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Як розповів Галушкін, потрібно розмістити всі підрозділи тероборони у пунктах постійної дислокації, обладнати їх, укомплектувати особовим складом, тобто кадровими військовими, не менше ніж до 70%, а також мати до кінця березня своїх резервістів приблизно на 70 – 75%.

Ми чітко окреслили наші пріоритетні завдання, які стоять на найближчі півтора місяця, тобто до кінця березня,

– наголосив головнокомандувач Сил тероборони.

Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що було б добре залучити до служби в резерві Сил тероборони від 1,5 до 2 мільйонів мотивованих громадян.

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