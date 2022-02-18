Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів головнокомандувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін. За його словами, до кінця березня вже окреслено пріоритетні завдання.
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Як розповів Галушкін, потрібно розмістити всі підрозділи тероборони у пунктах постійної дислокації, обладнати їх, укомплектувати особовим складом, тобто кадровими військовими, не менше ніж до 70%, а також мати до кінця березня своїх резервістів приблизно на 70 – 75%.
Ми чітко окреслили наші пріоритетні завдання, які стоять на найближчі півтора місяця, тобто до кінця березня,
– наголосив головнокомандувач Сил тероборони.
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"Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео
Сили тероборони в Україні: що відомо
- В Україні 1 січня 2022 року набув чинності закон про нацспротив. Він передбачає започаткування Сил тероборони. Відповідні бригади передбачено у кожному обласному центрі.
- Командувач Сил тероборони Юрій Галушкін у січні розповів, що посадові особи вже призначені й визначили місця дислокації. Водночас у кожній бригаді сформована необхідна кількість батальйонів.
- У ГУР Міноборони заявили, що залучатимуть у підрозділи тероборони насамперед тих людей, які пройшли військову службу у лавах ЗСУ.
- Вже з 4 лютого запрацювала "гаряча лінія" Сил територіальної оборони ЗСУ, яка відповідатиме на запитання українців.
- Добровольцям тероборони дозволили використовувати мисливську зброю. У Кабміні розповіли, у якому порядку добровольці зможуть застосовувати її та набої під час виконання завдань.