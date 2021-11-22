"Мы чувствуем тишину": украинку Хатчинс провели в последний путь в США
Источник:People
Алек Болдуин во время съемок вестерна "Ржавчина" 21 октября случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, которая была родом из Украины. Через месяц погибшую провели в последний путь.
На церемонии захоронения урны с прахом присутствовали только родные и близкие друзья. Событие прошло 20 – 21 ноября, но семья решила не раскрывать место, где будет покоиться украинка.
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Галина была любовью моей жизни, и то, что мы ее потеряли, разрушило мечты нашей семьи. От того, что она навсегда ушла, мы чувствуем тишину как удушающее безмолвие в нашем доме,
– сказал вдовец Мэттью Хатчинс.
Мужчина выразил надежду, что работа его жены будет вдохновлять операторов во всем мире.
Украинку Галину Хатчинс провели в последний путь в США / Фото People
Трагедия с Болдуином и Хатчинс: что известно
- Жуткий случай произошел 22 октября на съемках фильма "Ржавчина". Американский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза.
- Оператора, которая имеет украинское гражданство, пытались спасти, но она умерла в больнице. Раненого режиссера впоследствии выписали из медучреждения. Его жизни ничего не угрожало.
- Правоохранители выяснили, что Болдуин получил оружие от помощника режиссера. Тот сказал, что пистолет можно использовать, не подозревая, что он заряжен боевыми патронами.