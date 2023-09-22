Мы деоккупируем Бахмут и еще два города, – Зеленский
22 сентября 2023, 08:55Читати новину українською
Президент Владимир Зеленский пообещал освободить Бахмут, а также два других ключевых украинских города. Однако он не указал, какие именно.
Об этом украинский лидер заявил во время пресс-конференции в Вашингтоне, информирует 24 Канал. Зеленский подчеркнул, что у нашего государства – очень комплексный план.
Обратите внимание Создали неплохой рубеж обороны: какие перспективы у ВСУ на Бахмутском направлении
Зеленский пообещал уволить Бахмут
Так, украинский президент пообещал освободить от российской оккупации восточный город Бахмут и два других ключевых украинских города.
Мы деоккупируем Бахмут. Я думаю, что мы деоккупируем еще два города. Я не скажу вам, какие города. Но у нас есть план. Очень, очень комплексный план,
– сказал Зеленский.