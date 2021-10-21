Мы должны быть готовы к любому развитию событий, – Зеленский о ситуации на Донбассе
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский 20 октября посетил с рабочим визитом Черкасскую область. Среди прочего глава государства посетил Главный центр подготовки пограничников в селе Оршанец.
В обращении к защитникам границы президент подчеркнул, что ситуация на Донбассе усложняется. А значит и пограничники должны были полностью готовым к любому развитию событий.
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Агрессор не отступает
В Черкасской области Президент Украины Владимир Зеленский встретился с пограничниками. В разговоре с ними глава государства отметил, что:
- Вызовы безопасности на украинской границе сегодня актуальны как никогда – ведь агрессор не отступает.
- Поэтому войско и дальше нуждается в реформировании, чтобы "противостоять коварному врагу".
Зеленский заверил, что сегодня государство делает все, чтобы украинская граница и ее защитники были обеспечены новейшей, современной техникой и вооружением.
Зеленский в Черкасской области встретился с пограничниками / Фото ОП
Важно быть сплоченными
В июле 2020 достигли договоренностей о прекращении огня на Донбассе, но этого так и не произошло. И сейчас, в конце 2021, в регионе видим осложнение ситуации. Это лишний раз доказывает, что украинцам важно сплотиться.
В разные времена истории мы не раз доказывали, что когда украинцы вместе, когда объединены, мы можем преодолеть абсолютно все! Мы должны быть готовы к любому развитию событий,
– сказал Зеленский.
И добавил, что именно пограничники в конце концов "будут теми, кто засвидетельствует, что мир наступил, а границы – надежно защищены".
Ситуация на Донбассе: Россия провоцирует конфликт с ОБСЕ
- В середине октября боевики в Донецке и Горловке фактически взяли в заложники наблюдателей из ОБСЕ, заблокировав их в гостиницах. И если во втором случае ситуацию урегулировали, то в первом – до сих пор нет.
- А украинская разведка тем временем засвидетельствовала, что Россия может прибегнуть и к новым провокациям против миссии ОБСЕ.