Мы должны быть готовы к любому развитию событий, – Зеленский о ситуации на Донбассе

Владимир Зеленский 20 октября посетил с рабочим визитом Черкасскую область. Среди прочего глава государства посетил Главный центр подготовки пограничников в селе Оршанец.

В обращении к защитникам границы президент подчеркнул, что ситуация на Донбассе усложняется. А значит и пограничники должны были полностью готовым к любому развитию событий.

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Агрессор не отступает

В Черкасской области Президент Украины Владимир Зеленский встретился с пограничниками. В разговоре с ними глава государства отметил, что:

Вызовы безопасности на украинской границе сегодня актуальны как никогда – ведь агрессор не отступает.

Поэтому войско и дальше нуждается в реформировании, чтобы "противостоять коварному врагу".

Зеленский заверил, что сегодня государство делает все, чтобы украинская граница и ее защитники были обеспечены новейшей, современной техникой и вооружением.



Зеленский в Черкасской области встретился с пограничниками / Фото ОП

Важно быть сплоченными

В июле 2020 достигли договоренностей о прекращении огня на Донбассе, но этого так и не произошло. И сейчас, в конце 2021, в регионе видим осложнение ситуации. Это лишний раз доказывает, что украинцам важно сплотиться.

В разные времена истории мы не раз доказывали, что когда украинцы вместе, когда объединены, мы можем преодолеть абсолютно все! Мы должны быть готовы к любому развитию событий,

– сказал Зеленский.

И добавил, что именно пограничники в конце концов "будут теми, кто засвидетельствует, что мир наступил, а границы – надежно защищены".

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