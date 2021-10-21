У зверненні до захисників кордону президент зауважив, що ситуація на Донбасі ускладнюється. А отже і прикордонники повинні були цілковито готовим до будь-якого розвитку подій.

Також цікаво Крим – не власність однієї людини, – Зеленський про безпеку в Чорному морі

Агресор не відступає

У Черкаській області Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прикордонниками. У розмові з ними глава держави наголосив, що:

Безпекові виклики на українському кордоні сьогодні актуальні як ніколи – адже агресор не відступає.

Тож військо й далі потребує реформування, аби "протистояти підступному ворогу".

Зеленський запевнив, що сьогодні держава робить усе, щоб український кордон та його захисники були забезпечені новітньою, найсучаснішою технікою та озброєнням.



Зеленський на Черкащині зустрівся з прикордонниками / Фото ОП

Важливо бути згуртованими

У липні 2020 досягли домовленостей щодо припинення вогню на Донбасі, але цього так і не сталося. І зараз, наприкінці 2021 року, у регіоні бачимо ускладнення ситуації. Це зайвий раз доводить, що українцям важливо бути згуртованими.

У різні часи історії ми не раз доводили, що коли українці разом, коли об'єднані, ми можемо подолати абсолютно все! Ми повинні бути готові до будь-якого розвитку подій,

– сказав Зеленський.

І додав, що саме прикордонники зрештою "будуть тими, хто засвідчить, що мир настав, а кордони – надійно захищені".

Ситуація на Донбасі: Росія провокує конфлікт з ОБСЄ