Мы должны готовиться к долгосрочным и новым российским наступлениям, – Столтенберг

Россия не планирует уступать в своих имперских планах, а потому не будет отказываться от новых попыток наступлений,

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Предварительно он заметил, что Россия пытается заморозить войну, чтобы подготовить новое наступление весной.

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Нет никаких признаков того, что Путин изменил свою общую цель этой войны. Это контроль над Украиной. Они мобилизовали множество новых войск. Многие из них уже обучены,

– отметил Столтенберг.

Россия не собирается останавливаться

По его словам, Россия продемонстрировала готовность "терпеть болезненные потери", но нашла способ обращаться за помощью к другим авторитарным режимам, в частности, к Ирану, чтобы получить больше боеприпасов и больше оружия.

"Это еще не конец", — подчеркнул генсек, отметив, что Россия непредсказуемый противник.

Мы должны готовиться к долгосрочным и новым русским наступлениям. Мы не должны недооценивать Россию,

– сообщил Йенс Столтенберг.

"Три сценария": в мире активно обсуждают варианты завершения войны

Американское издание Washington Post опубликовало материал, в котором говорится, как могут выглядеть переговоры о завершении войны. В частности:

это переговоры между Киевом и Москвой после выхода Украины на границы 1991;

диалог о возвращении нашим государством к границам 23 февраля;

начало мирного урегулирования возвращения Донбасса, но не Крыма.

В то же время министр иностранных дел подчеркнул, что "кто угодно может говорить о чем-либо", однако позиция Украины максимально четкая – это возвращение к международно признанной границе Украины в 1991 году. Он подчеркнул, что ни один квадратный сантиметр украинской земли не станет предметом дипломатических или военных уступок.