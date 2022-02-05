"Мы едины": Блинкен опубликовал видео в поддержку Украины

Энтони Блинкен опубликовал в твиттере видео в поддержку Украины. В нем собрали кадры с иностранными политиками, которые заверяют Киев в непоколебимой поддержке.

В видео привели цитату о том, что НАТО призывает Россию к деэскалации. Однако на требования, противоречащие принципам Альянса, не согласятся.

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США, наши союзники и партнеры едины с Украиной. Вместе мы призываем Россию к деэскалации и урегулированию этой ситуации дипломатическим путем. Территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть защищены,

– подчеркнул Блинкен.

Какие страны поддержали Украину на видео:

Дания,

Германия,

США,

Бельгия,

Франция,

Испания,

Болгария,

Эстония,

Великобритания,

Канада.

После появились фотографии иностранных политиков с украинскими и надпись: "Мы едины с Украиной".

Смотрите видео в поддержку Украины:

Какую поддержку оказывают Украине партнеры

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