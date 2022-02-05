"Мы едины": Блинкен опубликовал видео в поддержку Украины
Источник:твиттер Энтони Блинкена
Энтони Блинкен опубликовал в твиттере видео в поддержку Украины. В нем собрали кадры с иностранными политиками, которые заверяют Киев в непоколебимой поддержке.
В видео привели цитату о том, что НАТО призывает Россию к деэскалации. Однако на требования, противоречащие принципам Альянса, не согласятся.
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США, наши союзники и партнеры едины с Украиной. Вместе мы призываем Россию к деэскалации и урегулированию этой ситуации дипломатическим путем. Территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть защищены,
– подчеркнул Блинкен.
Какие страны поддержали Украину на видео:
- Дания,
- Германия,
- США,
- Бельгия,
- Франция,
- Испания,
- Болгария,
- Эстония,
- Великобритания,
- Канада.
После появились фотографии иностранных политиков с украинскими и надпись: "Мы едины с Украиной".
Смотрите видео в поддержку Украины:
Какую поддержку оказывают Украине партнеры
- 4 февраля посол Эстонии в Украине Кимо Кууск заявил, что в ближайшее время нашему государству поступят противотанковые ракетные комплексы Javelin. Кроме того, Таллин раздумывает над тем, чтобы оказать ВСУ дополнительную помощь.
- Польский премьер Матеуш Моравецкий объявил, что поставки оружия в Украину начнется уже с 7 февраля. В частности Варшава отправит современные ПЗРК Piorun.
- Канада отправила в Украину самолет с военной помощью. Речь идет о средствах индивидуальной защиты, средствах для перевозки грузов, разведывательном оборудовании, а также оборудовании для ведения наблюдения.
- В Киеве приземлились уже 7 самолетов из США с военной помощью. Последний борт привез 85 тонн боеприпасов к гранатомету.
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