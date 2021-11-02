Мы готовы к новому витку боевых действий, – командующий ОС

Командующий ОС Александр Павлюк заявил, что украинские войска готовы к возможному новому витку боевых действий на Донбассе. Россия ведет гибридную войну и командование прекрасно это понимает.

Вооруженные Силы готовы к новым потенциальным попыткам эскалации конфликта со стороны России. Также наши военные отработали оборонительные и контрнаступательные операции.

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Россия продолжает провокации

По словам Александра Павлюка, основной целью Кремля сейчас является максимальное снижение потенциала Украины. Это нужно для того, чтобы заставить наши власти сесть за стол переговоров на условиях России. Доказательством этого являются многочисленные провокации, когда Москва пытается обвинить ВСУ в нарушении режима тишины и обстрелах территорий Донбасса.

Несмотря на это, по словам командующего Объединенных Сил, Украина продолжает придерживаться взятых на себя обязательств, в отличие от России. Однако украинские военные готовы к возможному обострению конфликта.

Мы прекрасно понимаем то, кто перед нами. Прекрасно понимаем то, как Россия ведет войну. Мы готовы к эскалации, готовы к новому витку боевых действий. Помимо стабилизационной операции, у нас готова оборонительная операция, по возможности проведем и контрнаступательную операцию. Войска к этому готовы,

– заявил Павлюк.

Командующий ОС уверен, что украинская армия в любом случае выстоит в противостоянии с Россией.

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