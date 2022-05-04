Мы готовы освобождать Крым, но за это Россия может ударить ядерным оружием, – Арестович

Алексей Арестович говорит, что Украина готова освобождать захваченные территории Донбасса и даже Крыма. Но, по его мнению, за попытки отнять полуостров Россия может ударить ядерным оружием.

Об этом рассказал 24 каналу советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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Он заверил, что Украина готова освободить все свои территории от оккупации – и Донбасс и Крым, но это зависит от того, сколько оружия от Запада будет и как пойдет война.

По его словам, президент Владимир Зеленский ранее сказал, что наша цель – освободить всю Украину, включая Крым.

Арестович подчеркнул, что это будет военным путем, военно-политическим, сочетанием военного и дипломатического пути и так далее.

"Мы готовы нанести россиянам военное поражение. А вот удастся ли – это зависит от помощи Запада и нашей возможности бороться до конца", – заявил Арестович.

Мы готовы освобождать Крым, но за это Россия может точно ударить тактическим ядерным оружием. А мы к этому готовы? Как нам технически проникать в Крым, если они будут бить по перешейку до полуострова тактическим ядерным оружием. Как пройти зону поражения? Здесь большое количество вопросов. Но готовность есть, говорю вам официально,

– заявил он.

Советник главы ОП добавил, что Украина хочет нанести россиянам военное поражение, но у нас есть много технических вопросов, которые нужно решить. "Но то, что мы, по меньшей мере, их будем гнать до состояния "23 февраля" – это однозначно", – подытожил Арестович.

К слову, Алексей Арестович также рассказал, что наши войска героически удерживают линию фронта, хотя оккупанты изо всех сил давят перед 9 мая. В частности, россияне до сих пор пытаются прорваться на трех основных направлениях: Изюмское, Запорожское и Херсонское.

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