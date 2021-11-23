Мы готовы, – Резников об обороне Украины в случае наступления России

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина готова к возможному полномасштабному наступлению России. Однако нужно еще дополнительно развивать направления борьбы на воде и воздухе.

В Украине будет национальное сопротивление

Среди средств противостояния России Алексей Резников отметил закон о национальном сопротивлении. Он вступит в силу с 1 января 2022 года.

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По словам министра обороны, в Украине более 200 тысяч резервистов-добровольцев в Территориальной обороне, которая будет дополнительным видом Вооруженных Сил. В случае необходимости развертывание батальона будет происходить в соответствии с законом, который будет действовать со следующего года.

Мы будем использовать резервы и вооружение. Есть соответствующий командующий еще одним видом Вооруженных Сил – Территориальной обороны. Поэтому мы готовы,

– заявил Резников.

Министр обороны заявил, что Украине нужно перейти на 3-летнее стратегическое планирование оборонного заказа, что является частью стандартов НАТО. Также критически нуждаются в развитии в сфере защиты водного и воздушного пространства.

Однако с Великобританией уже подписано соглашение, в рамках которого предусмотрены 4 контракта по ракетной программе, кораблям и военно-морским базам. В вопросах противовоздушной обороны Украине, по словам Резникова, помогут международные эксперты, чтобы оценить, что нужно развивать. Это является критическим приоритетом для Украины.

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