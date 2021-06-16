Мы имеем все шансы получить ПДЧ при Зеленском, – Потураев

Когда Украина получит План действий по членству в НАТО, это будет настоящая победа. Тогда количество процессов в государстве качественно изменится.

Такое мнение высказал народный депутат из "Слуги народа" Никита Потураев в программе "Что это было?". Он уверен, что документ получим уже в ближайшие несколько лет.

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О ПДЧ

По его словам, страна, которая выполняет План действий по членству в НАТО, отличается от тех, которые и не начинали его выполнять. Тогда происходит настоящий прогресс, как было в Албании.

Я убежден почти на 100%, что мы имеем все шансы при президенте Зеленском получить ПДЧ,

– подтвердил Потураев.

Он отметил, что тогда начнется движение вперед. В частности, политические процессы изменятся. Говорится о целом комплексе: это и государственное управление, и другие политические процессы.

Главное об Украине и НАТО

Украина является партнером НАТО, но не членом Альянса.

Наше государство получило статус участника Программы расширенных возможностей, а 29 мая 2021 года Украине предоставили обновленный пакет Целей партнерства Альянса.

В Офисе Президента заявили, что следующий этап для вступления – предоставление Плана действий по членству, кстати, первой среди государств-партнеров.

Киев надеялся, что вопрос предоставления ПДЧ рассмотрят на саммите НАТО, однако впоследствии стало известно, что Украину не пригласили на саммит Альянса.

Сейчас Украина получила статус участника Программы расширенных возможностей.