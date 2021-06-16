Мы имеем все шансы получить ПДЧ при Зеленском, – Потураев

Когда Украина получит План действий по членству в НАТО, это будет настоящая победа. Тогда количество процессов в государстве качественно изменится.
Такое мнение высказал народный депутат из "Слуги народа" Никита Потураев в программе "Что это было?". Он уверен, что документ получим уже в ближайшие несколько лет.
Внимание! Не решит главного, – эксперт Хара о статусе для Украины союзника США вне НАТО
О ПДЧ
По его словам, страна, которая выполняет План действий по членству в НАТО, отличается от тех, которые и не начинали его выполнять. Тогда происходит настоящий прогресс, как было в Албании.
Я убежден почти на 100%, что мы имеем все шансы при президенте Зеленском получить ПДЧ,
– подтвердил Потураев.
Он отметил, что тогда начнется движение вперед. В частности, политические процессы изменятся. Говорится о целом комплексе: это и государственное управление, и другие политические процессы.Напомним! Сейчас Украина получила статус участника Программы расширенных возможностей.
Главное об Украине и НАТО
- Украина является партнером НАТО, но не членом Альянса.
- Наше государство получило статус участника Программы расширенных возможностей, а 29 мая 2021 года Украине предоставили обновленный пакет Целей партнерства Альянса.
- В Офисе Президента заявили, что следующий этап для вступления – предоставление Плана действий по членству, кстати, первой среди государств-партнеров.
- Киев надеялся, что вопрос предоставления ПДЧ рассмотрят на саммите НАТО, однако впоследствии стало известно, что Украину не пригласили на саммит Альянса.