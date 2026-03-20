Мы нанесли России поражение, которое она никогда не простит, – интервью Кулебы о переговорах и конце войны

Конфликт на Ближнем Востоке как никогда подыгрывает интересам России, которая теперь может зарабатывать огромные суммы на продаже нефти. Кроме того, противостояние позволяет Владимиру Путину отойти от переговоров, ведь теперь он не в таком затруднительном положении, чтобы соглашаться на уступки, как раньше.

Однако ни в США, ни в Европе, ни в стране-агрессоре не учли важного фактора – Украина продолжает наращивать свои военные возможности. Россия как империя уже начинает рассыпаться. Поэтому гарантии от США не важнее лучших гарантий, которые имеет Киев – Силы обороны.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью 24 Каналу рассказал, почему европейцам следует ориентироваться именно на нашу страну, как Украина может стать вторым Израилем и почему Дональд Трамп сейчас ослабил свои позиции в геополитике.

"Будет новая война": какой сценарий развития событий в Иране наиболее вероятен?

Какие предварительные выводы уже можно сделать из эскалации на Ближнем Востоке – есть ли основания считать этот конфликт долговременным и таким, что будет влиять на войну в Украине?

Все указывает на то, что быстрой победы не будет. Насколько долго продлится война, будет зависеть от двух факторов. Первый – это способность Ирана производить оружие. Второй – это способность Ирана импортировать вооружение. Если эти вопросы решат, то война затянется. Если же нет – Иран попытается завершить ее через переговоры. И цена, которую он будет требовать от США и Израиля – сохранение режима аятолл, то есть снятие этого вопроса с повестки дня.

А это означает, что в конце концов будет новая война. Ведь режим понял, что за ним уже пришли и вопрос его выживания стоит на кону.

Соответственно, он все равно втихаря будет готовиться к новому противостоянию. Это определенный цикл: от интенсивной фазы к менее интенсивной, и снова к обострению.

Какой из трех сценариев развития событий в Иране наиболее вероятен: затяжные удары с возможным "венесуэльским вариантом", истощение из-за разрушения экономики и ВПК, или эскалация до наземной операции со сменой режима?

Скорее всего, ситуация будет развиваться так, как и сейчас – бомбардировки со стороны США и Израиля будут продолжаться. Масштабной наземной операции на территории Ирана, вероятно, не будет. Иран время от времени будет отвечать ударами, а ключевая линия фронта будет пролегать через Ормузский пролив. Именно этот узел придется "разрубить", но для этого необязательно проводить полномасштабную наземную операцию.

Дело в том, что Трамп уже мог бы заявить, что победил в войне. Однако он знает, что это не так. Ведь его изначальная цель, озвучена на старте, – восстания в Иране и смена режима. Когда на второй день стало очевидно, что восстание не происходит, а режим сопротивляется, он изменил риторику: мол, цель – уничтожение вооружения, флота и ядерной программы. То есть фактически он уже изменил цели.

В этом плане он принципиально отличается от Путина, который в начале российского вторжения объявил максимальные цели и пятый год войны продолжает настаивать на их полном достижении. Зато Трамп понимает, что если режим сохраняется, то война так или иначе будет продолжаться. Возможно, это будет не 200 ракет и дронов в день, а 10 – но их все равно будут запускать.

Чтобы, например, контролировать Ормузский пролив, достаточно одного дрона в день, который будет поражать танкер или любой другой корабль. Поэтому ключевой вопрос – режим. Если он сохраняется, победу объявить невозможно. Можно говорить, что "все уничтожено", но режим все равно остается жизнеспособным.

Все, кто думают, что сейчас Америка с Израилем всей своей мощью навалится на Иран и всё уничтожит, а режим сам сложит руки, ошибаются. Посмотрите: у нас уже пятый год идет война, по нам наносят масштабные удары, и все равно мы держимся и ищем пути выхода.

Я не хочу, чтобы люди думали, будто я симпатизирую Ирану – я им не симпатизирую. Я вел с ними переговоры, и прекрасно понимаю, кто они такие. Но тут дело не в симпатиях, а в структурных факторах. Если они существуют и позволяют воевать, война будет продолжаться. А такие факторы есть. Сейчас, например, я не вижу угрозы для режима аятолл в Иране.

Полномасштабная наземная операция США в Иране для аятолл будет фактически подарком. Они этого ждут и, наверняка, хотели бы, чтобы она началась. Потому что знают одно простое правило: американский народ очень нетерпелив и не любит, когда американские ребята гибнут на непонятной для него земле. Ему нравится, когда летают бомбардировщики, корабли запускают Tomahawk, все пылает, и Америка побеждает.

Поэтому стратегия Ирана – победить не военным, а политическим путем. А для этого надо держаться. Стратегия Америки наоборот – победить военным, а не политическим. Иран прекрасно понимает, что если будет наземная операция, то война быстро потеряет популярность в США, потому что мертвые морские пехотинцы начнут возвращаться домой. Это сделает или Трампа, или уже его преемника более сговорчивым в отношении Ирана. Вот и вся история.

Кто может присоединиться к операции по защите Ормузского пролива и потенциального захвата острова Харг, если США решит действовать самостоятельно, учитывая, что Германия, Австралия, Великобритания, Япония, Франция и Южная Корея отказались от участия?

Остров Харг имеет два компонента – нефтяную и инфраструктуру безопасности. Ранее американцы бомбили остров, уничтожая инфраструктуру безопасности, но не трогали нефтяную.

Теперь представим, что все изменилось и американцы контролируют остров. Вопрос: что мешает Ирану методично бомбить контролируемую американцами инфраструктуру безопасности? Ответ – ничего. Иран и США прекрасно понимают, что нефтяную инфраструктуру трогать нельзя, потому что это еще больше углубит энергетический кризис в мире.

Интересно! В то же время в СМИ появилась информация о том, что США рассматривают возможность развертывания тысяч американских военных для обеспечения безопасности Ормузского пролива. В то же время это может стать для Трампа репутационным ударом, ведь среди американцев поддержка иранской кампании низкая.

Второй момент. Допустим, американцы зашли на остров, и полностью его контролируют. Иранцы обстреливают их дронами и ракетами, но американская ПВО успешно все перехватывает и сбивает. Далее надо наладить экспорт нефти кораблями. Тут вопрос: что мешает иранцам за 30 километров от острова, извините, "шмалять" по танкерам? Если танкеры не ходят, то чем эту нефть перевозить? Поэтому эта история не такая простая.

Остров Харг очень похож на остров Змеиный – истории действительно похожи. Но мы уже освободили остров Змеиный, хотя расстояние от материка до острова намного больше, чем от материковой части Ирана до острова Харг. Поэтому очень много вопросов...

В 2003 году президент США Джордж Буш появился на борту американского корабля во время второй кампании в Ираке. За ним был огромный баннер с надписью "Миссия выполнена", и Америка праздновала победу. Саддама Хусейна свергли, войска зашли в Багдад – казалось, все кончено.

Однако еще пять лет после этого Америка воевала в Ираке и в конце концов ушла с позором. Это демонстрирует, что дело не в простой истории о том, что "мы сильные, мы всех расстреляем, разбомбим, и победа наша". Все гораздо сложнее.

"Каждая ракета на счету": действительно ли Иран может ударить по Украине?

Насколько серьезно следует воспринимать заявления Ирана об атаке на Украину из-за помощи Израиля дронами на фоне войны на Ближнем Востоке?

Когда звучит вопрос, ударит ли Иран баллистической ракетой по Украине, то это скорее демонстрационный вопрос: мол, "мы можем". Одна ракета может прилететь куда-то, возможно, ее перехватят, возможно – нет. Какая реальная цель Ирана, тратя такую ракету на Украину? Просто показать, что они могут? Ну, тогда – поздравляем.

Справка. Украина отправила группы специалистов в Израиль, чтобы помочь противодействовать иранским "Шахедам". На фоне этого в Иране пригрозили Украине ударами, потому что, якобы, наша страна втянулась в войну.

Я не знаю, насколько далеко летает наше "Фламинго" – точно на полторы тысячи километров. Можем дотянуть до двух тысяч и "пальнуть" по Ирану. Но зачем? Это же не детские игрушки, чтобы бросаться на площадке. Должна быть какая-то политическая или военная цель. У Ирана в Украине нет ни военных, ни политических целей.

Относительно присоединения Ирана к войне на стороне России: во-первых, у них к России свой "зуб", ведь Москва сейчас не способна помочь им в тех объемах, которых они бы хотели. Во-вторых, они прекрасно понимают, что без них технологии "Шахедов" у России вообще бы не было. Этот свой "грешок" они помнят. Поэтому я не вижу ни военной, ни политической цели, зачем им вмешиваться.

К тому же у них сейчас каждая ракета и дрон на счету. У них есть много важных целей в своем регионе, на которые им нужно беречь это оружие.

Плохо для Украины и не только: как война в Иране влияет на отношения США и Китая?

Использует ли Трамп иранский фактор для давления на Си Цзиньпина? Какие последствия может иметь отложение их саммита в вопросе отношений США и Китая и более широкого контекста?

Это плохая новость для Украины, что эта встреча откладывается. Потому что я уверен, что на повестке дня этой встречи был бы вопрос прекращения войны в Украине.

Остановить Россию, не имея взаимопонимания с Китаем, почти невозможно. В принципе, невозможно, но я оптимист, поэтому всегда надо оставлять 10% на то, что возможно. В этом плане нам эта история невыгодна. Почему Трамп отложил эти встречи? Вероятнее всего, потому что сейчас он не в сильной позиции, потому что операция в Иране затягивается.

Есть версия, что одной из непроизнесенных целей этой войны на самом деле является остановка экспорта иранской нефти в Китай. Однако сейчас Трамп не контролирует этот процесс, и не может приехать с рычагом влияния в руках и сказать: "Получаешь нефть или нет". Если я не ошибаюсь, это около 20% импорта Китая.

И несмотря на войну, Иран отправляет танкеры в Китай и несколько на Индию. Поэтому рычага влияния нет. При встрече с Си он не может спросить, что теперь делать. А Си Цзиньпин может.

Сейчас ключевой вопрос – насколько Китай может помочь Ирану в решении двух задач, о которых я говорил: производство оружия и его импорт. В случае с Россией Китай не поставлял оружие непосредственно, но делал все, чтобы Россия могла развивать свой военно-промышленный комплекс и производить вооружение. Вот это, по моему мнению, сейчас главная проблема для американцев.

Однако я не ожидаю эскалации в отношениях между Китаем и США из-за Ирана на этом этапе. Я думаю, что это будет контролируемый процесс. А если между США и Китаем нет войны, то и значит нет Третьей мировой. Расходимся и спим спокойно.

Может ли ослабление американских сил из-за конфликта в Иране развязать руки Китаю и привести к военному удару по Тайваню, или Си Цзиньпин воздержится от такого шага?

Я не вижу развития событий, которые бы вели к такому сценарию. Китай не находится в фазе военных приготовлений на фоне войны в Иране, а в фазе военных моделирований.

То есть там сидят умные люди, включили искусственный интеллект, и считают. Вот, в Америке есть определенное количество батарей Patriot. Для Ирана они забрали их из Азии, с Тихоокеанского театра. Теперь их потенциал в нашем регионе такой-то. Они уже выстрелили определенное количество ракет по Ирану, а потенциал производства этих ракет ограничен.

Это означает, что способность обеспечить систему противовоздушной обороны на Тихоокеанском театре уменьшится через определенное время. Просто технические возможности ограничены: если производишь 600 ракет в месяц, а выстрелил тысячу – уже минус 400 ракет. Это означает, что эти ресурсы нельзя отдать Украине или Тайваню и одновременно уменьшить присутствие на островах в Тихом океане.

Именно этим сейчас и занимается Китай: он проверяет способность США вести масштабную и длительную войну. Сейчас Китай видит, что военно-промышленный комплекс Америки не способен поддерживать долговременную кампанию.

Однако очевидно, что если будет поставлена такая задача, через 2 – 3 года США смогут достичь уровня производства, достаточного для поддержания.

И здесь возникает "окно возможностей". Во-первых, нужно решить собственные задачи так, чтобы США не стали достаточно сильными, чтобы остановить китайцев в военном плане. Во-вторых, остается открытый вопрос: действительно ли США планируют воевать за Тайвань – на него нет однозначного ответа.

Заметьте! Тем временем Китай усилил военное присутствие возле Тайваня – почти 30 китайских самолетов кружили вокруг острова в течение 14 марта. На фоне этого президент Тайваня призвал увеличить расходы на оборону и защиту демократии острова.

Сейчас мы не в фазе, когда китайцы думают: "Воспользуемся тем, что они отвернулись, и захватим Тайвань". Однако то, что воссоединение Тайваня с Китаем является внешнеполитическим приоритетом №1 для Пекина – это бесспорно.

"Путин выскочил из петли": как конфликт на Ближнем Востоке смог вернуть России выгодную позицию в переговорах?

Только за две недели войны в Иране Россия заработала около 10 миллиардов долларов благодаря скачку цены на нефть. Это, а также частичное ослабление санкций США, сыграло свою роль. Насколько серьезно влияние конфликта на Ближнем Востоке на экономическую ситуацию в России, ее способность финансировать войну и на будущую перспективу?

Вся история о наших переговорах, которая началась осенью 2025 года, держалась на одном предположении. Оно заключалось в том, что экономические проблемы в России находятся в настолько негативной динамике, что у Путина возникает стимул идти на уступки.

Именно тогда Дональд Трамп применил дополнительные санкции против российской нефти, отказал индусов от покупки этого сырья и все шло к тому, что "петля на российской шее" понемногу сужалась. Путин должен был это просчитать и пойти на уступки.

А сегодня Путин благодаря войне в Иране выскочил из этой петли. У него появились свободные оборотные средства, которыми можно "латать дыры". И он это будет делать.

Поэтому вывод №1 – переговоры на этом этапе закончились. Еще можно встречаться, делать заявления, рассказывать, что вот-вот будет прогресс, но, к сожалению, прогресса не будет. Потому что у Путина нулевая заинтересованность. То есть был даже не факт, а предположение, а теперь нет и этого. У Путина все нормально.

Заметим, что представитель Кремля Дмитрий Песков недавно заявил, что трехсторонние переговоры Украины, России и США сейчас на паузе.

Я уже когда-то говорил, что для того, чтобы остановить Россию, нужна цена на нефть и стабилизация фронта. Теперь цена на нефть отпала, осталась только стабилизация фронта. Возможно ли это? Возможно. Мы видели действия "Хартии" вокруг Купянска, смежных подразделений, видим действия Сил обороны на Южном направлении – мы можем стабилизировать линию фронта.

Это то, на чем всем нам надо сосредоточиться, потому что сегодня предпосылок для уступок от России нет. Я не думаю, что цена на нефть стабилизируется в ближайшее время. Россияне будут продолжать зарабатывать деньги.

Единственный шанс вернуть Россию в состояние экономических проблем – это всемирная глобальная рецессия. Однако если она начнется, то нам с вами тоже будет туго. Поэтому хоть сейчас плохо, но это лучше, чем глобальное падение мировой экономики. Тогда все начнет "сыпаться", и мы вместе с мировой экономикой.

"Трампу и Путину не о чем говорить с ЕС": как Европе стать сильным лидером?

Помощник Путина Юрий Ушаков грубо отправил помощников президента Франции, которые приезжали в Москву для того, чтобы обсудить привлечение Европы к мирным процессам. Почему Европа должна унижаться, ехать в Россию и спрашивать у террористов разрешения на участие в переговорах? Почему Франция так хочет наладить контакты с Путиным?

Знаете, есть стабильная история о том, что Украина якобы не субъектная. Но в квадрате "США, Украина, Россия и ЕС" – единственным не субъектным игроком является именно Европейский союз. И они от этого очень сильно страдают.

Дональду Трампу надо говорить с Украиной. Он не может этого не делать, потому что мы оказываем сопротивление, отказываемся капитулировать. А о чем ему говорить с Европой? Какой предмет разговора у Трампа или у Путина с Европой? Его нет. А Европа от этого очень сильно страдает.

Почему именно Франция (налаживает контакты, – 24 Канал)? Знаете, в велосоревнованиях есть желтая майка лидера. Президент Эммануэль Макрон тянет ее на себе. Он самовольно надел на себя желтую майку политического лидера Европы. И тянет эту историю.

Также накладывается много разных исторических аспектов о французско-российских отношениях. Я читал лекции в Париже и меня спрашивали французы, что я думаю о том, что Макрон пытается возродить диалог с Путиным.

Я им сразу сказал, что вам плюнут в лицо, вы его тихо вытрете и пойдете дальше. И ничего не будет. Поэтому если вы ищете себе еще одного унижения – продолжайте, пожалуйста. Никто никому не запрещает этим заниматься. Но результат будет такой. Оно этим и закончилось.

Почему все так? Потому что Путину и Трампу не о чем говорить с Европой в контексте Украины. Единственная общая тема, которая была у американцев с европейцами – это гарантии безопасности. Эта тема отработана. Супер, класс, договорились. Что дальше? А Путину вообще не о, что говорить. Он желает уничтожения Европы так же как уничтожение Украины.

Поэтому попытка европейцев вернуть себе субъектность в переговорном процессе провалилась. На этом этапе переговоры исчерпали себя. У европейцев также будет меньше желания снова играть в эту игру. Они находятся в финальной стадии осознания простого факта, что в мире, в котором они оказались, ценятся даже не деньги, а мышцы. И им надо "наращивать мышцы". Когда они у них будут, тогда их будут уважать.

А мышцы могут нарастить только благодаря двум ресурсам – возрождение собственного оборонного комплекса и интеграция Украины. Из этого, собственно, возникает вся история об интеграции Украины в состав Европейского союза.

Кстати, в издании Politico отметили, что именно сейчас стала очевидной неспособность Евросоюза играть ведущую роль в международных делах. Европейцы не смогли преодолеть внутренние разногласия, чтобы одобрить 90 миллиардов евро помощи Киеву, а также признали, что не могут влиять на ситуацию в Иране.

У нас с интеграцией в ЕС большая проблема. Думаю, на ближайшие 10 лет точно. Не так ли?

Да нет. Давайте выйдем из этой шумихи ленты новостей. У нас есть одна фундаментальная проблема, когда говорится о членстве в ЕС. Это позиция Венгрии. Если после выборов 12 апреля 2026 года, Виктор Орбан останется у власти, – нам будет очень сложно с ним о чем-то договориться. Это возможно, но очень сложно. Цена, которую придется заплатить, будет просто фантастическая.

А дальше есть две проблемы, которые стоят на пути нашего членства. Но они обе не являются фундаментальными. Первая проблема – это изменение процесса принятия решений в Европейском союзе, потому что очевидно, что правило консенсуса себя исчерпало. В будущем его будут применять только к очень узкому кругу вопросов.

А вторая проблема – наше сельское хозяйство, которое несовместимо с сельским хозяйством Европы. Впрочем, эти проблемы можно решить.

Когда мы слышим новости, что кто-то во Франции, Германии отрицает возможность быстрого вступления Украины, то говорится именно о быстром вступлении в 2027 году. Это же не о том, что этого никогда не будет, или на это уйдет 10 лет. Это о 2027 году. По этому действительно есть вопросы.

"Их написали, но сейчас они просто где-то лежат": без чего гарантии безопасности не будут работать?

Вы упомянули о гарантиях безопасности. Нашим единственным надежным гарантом является Европа, потому что с США возникли проблемы. Осенью мы чуть ли не ежедневно говорили о гарантиях безопасности, но до сих пор до конца не понятно, что именно нам обещают со стороны США и ЕС. Так на каком мы сейчас этапе?

Мы на этапе войны. Гарантии безопасности написаны. Официально провозглашено, что работа над ними завершена, они где-то лежат. И даже была новость, что россияне сказали, что они не против этих гарантий безопасности.

Кирилл Буданов об этом рассказывал.

Да. Кирилл Буданов – это человек, которому можно верить. Однако гарантии безопасности просто лежат где-то в файликах, потому что пока нет прекращения огня, то не будет никаких гарантий безопасности.

Более того, я не думаю, что там написано что-то революционное, что вас удивит, порадует, и вы скажете, что такого никогда не было. Но с гарантиями безопасности проблема даже не в их содержании, а в наличии политической воли их выполнять.

Например, мы с вами подпишем договор, в котором я возьму на себя обязательства вас защищать. Я распишу на десяти страницах, как именно это буду делать: не отойду от вас ни днем, ни ночью, буду финансировать вашу охрану, кибербезопасность и все остальное. Вы скажете, что верите мне, придете к своим коллегам и скажете, что единственный человек, которому можно верить, – это господин Дмитрий.

Однако потом вас начнет преследовать маньяк. Понятно, вы придете ко мне, покажете нотариально заверенную сделку и попросите что-то делать. Но я скажу, что, например, этот маньяк не приблизился к вам больше, чем на 10 метров. А если я начну что-то делать, загонять его в угол, тогда он точно нападет.

Потом вы скажете, что он пришел и толкнул вас на улице, а я отвечу, что это же только толчок, он вас не убил, не порезал, синяков нет. А мы же не хотим "спровоцировать его", чтобы была большая война.

Все это происходит, когда документ есть, а воли нет. Как сгенерировать эту волю? Думаю, что этот вопрос смущает и нашего президента, потому что от нас требуют "суперуступки", чтобы получить гарантии безопасности. Ладно, мы их получим, их ратифицирует Конгресс, но вы думаете, что Трамп не найдет 120 оправданий ничего не делать, даже если у него перед глазами будут лежать юридически обязательные гарантии для Украины?

В общем есть еще много других вопросов, но фундаментальное вот это. Я не говорю, что невозможно сгенерировать волю, сделать ее стабильной, но все это процесс. Мы находимся внутри него. По состоянию на сегодня гарантия безопасности №1 – Силы обороны Украины. Гарантия безопасности №2 – интеграция Украины в Европейский союз.

Ведь тебя по-настоящему защищают только когда ты часть семьи. Когда ты просто друг, это уже другая модель инвестирования в решение твоих проблем. Мы в Украине должны наконец понять одну простую вещь – главным стратегическим союзником Украины является не Соединенные Штаты Америки, а Европейский союз.

Обратите внимание! В то же время в Пентагоне напомнили о наличии переговоров с обеими сторонами и важности предоставления Киеву надежных гарантий безопасности. Помощник министра обороны США Даниэль Циммерма отметил, что до сих пор Россия сохраняет значительный военный потенциал.

Кстати, очень смешно, потому что когда я говорю это в Париже, то все пугаются. А когда в Америке – все вздыхают с облегчением, мол, наконец-то украинцы поняли, что мы не ваши союзники. А в Европе наоборот все пугаются, потому что не знают, как жить без Америки. А надо научиться. То о чем мы говорим – это процесс. Мы уже на этом пути, но путь занимает время.

"Империя уже рассыпается": что нужно, чтобы полностью свергнуть Россию?

Исторический опыт показывает, что попытки вырваться из российского имперского влияния терпели поражение. Что изменилось после 2013 и 2022 годов? Что вы думаете о вероятном демонтаже из этой системы? Потому что мы понимаем, что война не может закончиться, пока не изменится что-то внутри самой страны-агрессора.

Это вопрос на два часа разговора. Однако если коротко, то первый пункт заключается в том, что быстрый конец империи возможен только в случае ее физического уничтожения и "вытравливания" имперского мышления из человеческих голов. Это чрезвычайно жестокий исторический процесс, который прошли, например, Германия, Япония. Тогда не просто уничтожили империю, а на десятилетия взяли под контроль головы людей, вырастили несколько поколений, которые не мыслят имперскими категориями.

Второй более медленный путь – это когда империя теряет внутреннюю силу и постепенно деградирует, распадается. Это путь, на котором сейчас стоит Россия. Мы видим, что свой "дальний рубеж" она уже не смогла удержать. В 2016 году Россия зашла в Сирию и была ключевым игроком на Ближнем Востоке, с ней все считались. В 2024 году Россия не смогла спасти Башара Асада от повстанцев, которых поддерживала Турция.

В 2026 году Россия не смогла спасти Николаса Мадуро, не смогла спасти аятоллу Али Хаменеи, ее вытеснили с Кавказа. Кубу она тоже не сможет спасти.

То есть "дальний рубеж" империи уже посыпался. Это хорошая новость. Плохая новость в том, что так произошло из-за того, что Россия сосредоточила все свои силы в Украине, поэтому нам от этого не легче. Империя уже сыпется, но имперское мышление переживает империю. Неизбежно появится поколение россиян, которые захотят реванша.

Вероятнее всего, что первым местом, где они захотят реванша, будет Украина. Ведь мы уже победили в этой войне, потому что выжили. Мы нанесли самое унизительное поражение, которое когда-либо терпела Российская империя и Советский союз в своей истории.

С 1708 года, после Полтавской битвы, когда они выиграли, никто никогда так не унижал Петербург и Москву, как это сделала Украина. Никто. Я абсолютно отвечаю за свои слова.

Крымская война XIX века не в сравнении с этим. Почему? Потому что Россию унизили те, от кого они этого никогда не ждали. Унизили те, кого они презирали, считали своим тылом, утопленным в крови и коррупции, ведь нашу элиту коррумпировали, а тех, кто не соглашался, топили в крови. В империи всегда были эти два инструмента.

Поэтому мы должны строить свою стратегию из расчета на то, что имперское мышление России не удастся искоренить в следующих поколениях. А это означает, что мы не сможем говорить о полноценной нормализации отношений и ощущении собственной безопасности.

Мы уже стали на путь превращения страны в Израиль в смысле готовности к самозащите. Однако, чтобы приобрести такие возможности как Израиль, украинскому обществу нужно пройти еще очень долгий путь.

Я уверен, что Украина уже победила. Одним тем фактом, что выжила. Мы этого не осознаем, потому что живем в новостях, а в новостях все плохо. Но мы нанесли России поражение, которое она нам никогда не простит. До тех пор, пока не произойдет что-то, что искоренит имперское мышление из российской ментальности, они будут жить желанием отомстить людям, которые сделали такое с "великим русским народом".